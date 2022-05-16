Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 12:09
Ukrayna’nın askeri istihbarat şefine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirmek için bir darbe planlanıyor.
Sky News'e konuşan Tümgeneral Kyrylo Budanov, Rus askeri yenilgisinin Putin'in görevden alınmasıyla ve ülkenin nihai olarak çöküşüyle sonuçlanacağını öne sürdü. Budanov, "Sonunda Rusya Federasyonu'nun liderliğinin değişmesine yol açacak. Bu süreç zaten başlatıldı" diye konuştu.
Budanov, Sky News uluslararası ilişkiler editörü Dominic Waghorn'un bunun bir darbe girişimi olduğu anlamına gelip gelmediği konusunda baskı yaptığında "Evet" diyerek, "Bu şekilde hareket ediyorlar ve bunu durdurmak imkansız" yanıtını verdi.
Diğer taraftan, Putin'in rejimini "darbeye dayanıklı" hale getirmek için onlarca yıl harcadığı biliniyor. Budanov’a göre, zayıf bir askeri performans, düşük moral ve mücadele eden bir ekonomi, Putin’e karşı darbeyi daha olası kılıyor. Ancak FSB, FSO ve The Rosgvardia Rus Devlet Başkanı’nı korumaya hizmet ediyor.
Bunların yanı sıra Budanov, Putin'in "psikolojik ve fiziksel olarak çok kötü durumda olduğunu ve çok hasta olduğunu" da iddia etti.
Budanov’un iddiası Kremlin ile yakından bağlantılı isimsiz bir Rus oligarkının Putin'in "kan kanserine yakalanmış" olduğunu söylediği bir haberin ardından geldi. Rus liderin iyi olup olmadığı konusunda çok sayıda spekülasyon yapıldı. Nisan ayı sonlarında Putin'in "kontrolsüz bir şekilde" titrediğini gösteren video görüntüleri, Parkinson hastalığı olabileceğine dair şüpheleri artırdı.
Öte yandan, Budanov gelecek Ağustos ortasının savaşta önemli bir dönüm noktası olmasıyla Rusya'nın yıl sonuna kadar mağlup edileceğini öngördü. Budanov, Ukrayna'nın kanlı savaştaki beklentileri konusunda "iyimser" olduğunu belirterek, "Kırılma noktası Ağustos'un ikinci bölümünde olacak.
Aktif muharebe eylemlerinin çoğu bu yılın sonunda bitmiş olacak Sonuç olarak, Donbas ve Kırım da dahil olmak üzere kaybettiğimiz tüm topraklarımızda Ukrayna gücünü yenileyeceğiz” açıklamasını yaptı.