Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor

Diğer taraftan, Putin'in rejimini "darbeye dayanıklı" hale getirmek için onlarca yıl harcadığı biliniyor. Budanov’a göre, zayıf bir askeri performans, düşük moral ve mücadele eden bir ekonomi, Putin’e karşı darbeyi daha olası kılıyor. Ancak FSB, FSO ve The Rosgvardia Rus Devlet Başkanı’nı korumaya hizmet ediyor.