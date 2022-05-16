Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 82. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirmek için bir darbenin planladığı öne sürüldü. Ukraynalı Tümgeneral Kyrylo Budanov, savaşın Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanacağını ve bunun Putin'in iktidarının sonu olacağını iddia etti.

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 12:09

Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor - 1

’nın askeri istihbarat şefine göre, Devlet Başkanı 'i devirmek için bir darbe planlanıyor.

Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor - 2

"SÜREÇ ZATEN BAŞLATILDI"

Sky News'e konuşan Tümgeneral Kyrylo Budanov, Rus askeri yenilgisinin Putin'in görevden alınmasıyla ve ülkenin nihai olarak çöküşüyle ​​sonuçlanacağını öne sürdü. Budanov, "Sonunda Rusya Federasyonu'nun liderliğinin değişmesine yol açacak. Bu süreç zaten başlatıldı" diye konuştu.

Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor - 3

Budanov, Sky News uluslararası ilişkiler editörü Dominic Waghorn'un bunun bir darbe girişimi olduğu anlamına gelip gelmediği konusunda baskı yaptığında "Evet" diyerek, "Bu şekilde hareket ediyorlar ve bunu durdurmak imkansız" yanıtını verdi.

Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor - 4

Diğer taraftan, Putin'in rejimini "darbeye dayanıklı" hale getirmek için onlarca yıl harcadığı biliniyor. Budanov’a göre, zayıf bir askeri performans, düşük moral ve mücadele eden bir ekonomi, Putin’e karşı darbeyi daha olası kılıyor. Ancak FSB, FSO ve The Rosgvardia Rus Devlet Başkanı’nı korumaya hizmet ediyor.

Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor - 5

"PUTİN ÇOK HASTA"

Bunların yanı sıra ​​Budanov, Putin'in "psikolojik ve fiziksel olarak çok kötü durumda olduğunu ve çok hasta olduğunu" da iddia etti.

Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor - 6

Budanov’un iddiası Kremlin ile yakından bağlantılı isimsiz bir Rus oligarkının Putin'in "kan kanserine yakalanmış" olduğunu söylediği bir haberin ardından geldi. Rus liderin iyi olup olmadığı konusunda çok sayıda spekülasyon yapıldı. Nisan ayı sonlarında Putin'in "kontrolsüz bir şekilde" titrediğini gösteren video görüntüleri, Parkinson hastalığı olabileceğine dair şüpheleri artırdı.

Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor - 7

Öte yandan, Budanov gelecek Ağustos ortasının savaşta önemli bir dönüm noktası olmasıyla Rusya'nın yıl sonuna kadar mağlup edileceğini öngördü. Budanov, Ukrayna'nın kanlı savaştaki beklentileri konusunda "iyimser" olduğunu belirterek, "Kırılma noktası Ağustos'un ikinci bölümünde olacak.

Ukraynalı istihbarat şefi: Putin’i devirmek için darbe planlanıyor - 8

"KAYBETTİĞİMİZ TÜM TOPRAKLARI GERİ ALACAĞIZ"

Aktif muharebe eylemlerinin çoğu bu yılın sonunda bitmiş olacak Sonuç olarak, Donbas ve Kırım da dahil olmak üzere kaybettiğimiz tüm topraklarımızda Ukrayna gücünü yenileyeceğiz” açıklamasını yaptı.

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