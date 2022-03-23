Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 144 bin 244), Romanya (555 bin 21) ve Moldova'ya (371 bin 104) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.