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Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Odessa kentinde Sovyet döneminden kalma yaklaşık 200 senelik alanlar ve yeraltı tünelleri, yerel halk tarafından bomba sığınağı olarak kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte BM, Rusya'nın saldırıları nedeniyle en az 953 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 19:42

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 1

Rusya'nın 'ya saldırıları 28. gününde devam ediyor.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 2

Ülkenin kuzeyinde yer alan Odessa kentindeki sığınaklar muhabirler tarafından görüntülendi.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 3

Sovyet döneminden kalma yaklaşık 200 senelik alanlar ve yeraltı tünelleri, yerel halk tarafından bomba sığınağı olarak kullanılmaya başlandı.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 4

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 5

Açıklamada, 24 Şubat-22 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 626 bin 546 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 6

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 144 bin 244), Romanya (555 bin 21) ve Moldova'ya (371 bin 104) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 7

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde 6,48 milyon sivilin yerinden edildiği, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığı bildirmişti.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 8

EN AZ 953 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-22 Mart'ta en az 977 sivil hayatını kaybetti, 1594 sivil ise yaralandı.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 9

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 10

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 11

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), dün yapılan açıklamada da 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına 62 saldırının belirlendiğini, bunun sonucu olarak da 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 12
Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 13
Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 14
Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 15
Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 16
Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 17
Ukraynalıların Rus bombalarından kaçışı sürüyor: Odessa'daki yeraltı sığınakları görüntülendi - 18

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