Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın son günlerde özelikle Donbas bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başkent Kiev'e geri dönenlerin sayısı artmaya başladı. Belediye Başkanı Vitaly Kliçko​​​​​​​, ülkede savaş devam ederken Kiev'de kademeli olarak normal hayata dönüldüğünü, aynı zamanda cadde ve sokaklarda daha önce kurulan bazı barikatların genişletildiğini, bazılarının ise kaldırıldığını belirtti

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 15:27 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 16:38

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 1

Son bir haftadır siren seslerinin yeniden artmaya başladığı Kiev'de, bir yandan araç trafiğinin artması, sokak ve caddelerde kurulan barikatların genişletilmesi, dış semtlerde ise bazı barikatların kaldırılması dikkati çekiyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 2

Başkentteki güvenlik tedbirleri konusunda soruları yanıtlayan Kliçko, araç trafiği nedeniyle bazı barikatların genişletildiğini kaydederek "Şehir kademeli olarak normal hayata dönüyor. Araçların geçişi için bazı yerleri genişlettik" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 3

"SAVAŞ DURUMUNDA YAŞIYORUZ"

Ülkede savaşın sürdüğünü hatırlatan Kliçko, "Biz savaş durumunda yaşıyoruz bu yüzden barikatlar kalacak. Bazı barikatlar kaldırıldı ama bazıları kalacak" diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 4

Kiev'de sanatevleri ile kiliselerin önünde yer alan ve mart ayında kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanan büst ve heykeller koruma altında kalıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 5
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 6
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 7
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 8
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 9
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 10
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 11
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 12
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı - 13

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