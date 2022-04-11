Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 11:01
ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından toplanan ve analiz edilen uydu görüntüleri, 8 Nisan'da Ukrayna'nın doğusundaki Velkyi Burluk kasabasından güneye doğru hareket eden 13 km uzunluğundaki bir askeri konvoyu gösterdi.
Kasaba, Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın, Harkiv'in doğusunda yer alıyor.
Maxar, görüntülerin konvoyu oluşturan "zırhlı araçlar, ve topçu ve destek ekipmanlarına sahip kamyonları" gösterdiğini açıkladı.
Bununla birlikte, Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusunda büyük çatışmaların sürdüğünü ve Donbas bölgesi genelinde ağır bombardımanın bildirildiğini duyurdu. Yetkililer bölgede büyük bir Rus saldırısı gerçekleşebileceği konusunda uyardı.
Rus kuvvetlerinin odağını güney ve doğu Ukrayna'ya kaydırmasıyla sivillerin bölgeden tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.
Ukrayna'nın savunma istihbarat şefi CNN'ye verdiği demeçte, Rus birliklerinin sınırın ötesinde yeniden toplandığını ve Harkiv'e doğru ilerlemeyi planladığını söyledi.
Öte yandan, Rusya saldırılarının başlarında tanklar, zırhlı araçlar ve çekilen toplardan oluşan 64 kilometrelik bir Rus askeri konvoyu, Kiev'e doğru ağır ağır hareket ederken Ukraynalılar arasında büyük bir korkuya yol açmıştı.
Ancak konvoy, şehre ulaşamadan Ukrayna'nın zorlu direnişiyle ve erzak bulmadaki zorluklarla durdu ve dağıldı.