Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir

ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından toplanan ve analiz edilen uydu görüntüleri, 8 Nisan'da Ukrayna'nın doğusundaki Velkyi Burluk kasabasından güneye doğru hareket eden 13 km uzunluğundaki bir askeri konvoyu gösterdi.

Kasaba, Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın, Harkiv'in doğusunda yer alıyor.