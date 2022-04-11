Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir

Ukraynalı ve Batılı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda saldırılarını yoğunlaştıracağını açıklamasının ardından, doğudaki Velkyi Burluk kasabasından yola çıkan 13 km uzunluğundaki Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi. Konvoyda, tanklar, zırhlılar ve füzelerin olduğu bildirildi. Bölgedeki sivillerin tahliye edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 11:01

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir - 1

ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından toplanan ve analiz edilen uydu görüntüleri, 8 Nisan'da Ukrayna'nın doğusundaki Velkyi Burluk kasabasından güneye doğru hareket eden 13 km uzunluğundaki bir askeri konvoyu gösterdi.

Kasaba, Ukrayna'nın sınırına yakın, Harkiv'in doğusunda yer alıyor.

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir - 2

Maxar, görüntülerin konvoyu oluşturan "zırhlı araçlar, ve topçu ve destek ekipmanlarına sahip kamyonları" gösterdiğini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir - 3

DONBAS BÖLGESİNDE AĞIR BOMBARDIMAN

Bununla birlikte, Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusunda büyük çatışmaların sürdüğünü ve Donbas bölgesi genelinde ağır bombardımanın bildirildiğini duyurdu. Yetkililer bölgede büyük bir Rus saldırısı gerçekleşebileceği konusunda uyardı. 

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir - 4

Rus kuvvetlerinin odağını güney ve doğu Ukrayna'ya kaydırmasıyla sivillerin bölgeden tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu. 

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir - 5

Ukrayna'nın savunma istihbarat şefi CNN'ye verdiği demeçte, Rus birliklerinin sınırın ötesinde yeniden toplandığını ve Harkiv'e doğru ilerlemeyi planladığını söyledi.

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir - 6

Öte yandan, Rusya saldırılarının başlarında  tanklar, zırhlı araçlar ve çekilen toplardan oluşan 64 kilometrelik bir Rus askeri konvoyu, Kiev'e doğru ağır ağır hareket ederken Ukraynalılar arasında büyük bir korkuya yol açmıştı.

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir - 7

Ancak konvoy, şehre ulaşamadan Ukrayna'nın zorlu direnişiyle ve erzak bulmadaki zorluklarla durdu ve dağıldı.

Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu uydudan görüntülendi: Büyük bir saldırı gerçekleşebilir - 8

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