Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bahmut kentinde yıkım fotoğraflandı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

Rus kuvvetlerinin Bahmut ve çevredeki yerleşimlere yönelik saldırılarda ağırlıklı uzak mesafedeki uçaklardan fırlatılan füzeler ile topçu sistemleri kullandığına dikkati çeken Diaçenko, "Her gün saldırı oluyor. Her yeri vuruyorlar. Şehrin merkezi, sokakları, sivillerin yaşadığı yerleri, okullar ve üniversiteyi vurdular." diye konuştu.