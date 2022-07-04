Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Lysychansk kentinin Rus güçlerinin eline geçtiğini doğruladı.

Ordu Genelkurmay Başkanlığı, "Lysychansk için yapılan yoğun çatışmalardan sonra, Ukrayna savunma güçleri işgal altındaki mevzilerinden ve hatlarından çekilmek zorunda kaldı. Ukraynalı askerlerin hayatlarını korumak için geri çekilme kararı alındı” açıklamasını yaptı.