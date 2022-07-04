Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 04.07.2022 - 09:58
Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Lysychansk kentinin Rus güçlerinin eline geçtiğini doğruladı.
Ordu Genelkurmay Başkanlığı, "Lysychansk için yapılan yoğun çatışmalardan sonra, Ukrayna savunma güçleri işgal altındaki mevzilerinden ve hatlarından çekilmek zorunda kaldı. Ukraynalı askerlerin hayatlarını korumak için geri çekilme kararı alındı” açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte, daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Rus güçlerinin Lysychansk'ı ele geçirdiğini ve Luhansk bölgesinin tam kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski isei Ukrayna kuvvetlerinin "modern silah arzındaki artış sayesinde" Lysychansk'a geri döneceğine söz verdi.
Ayrıca, Lysychansk’ın batısındaki, Ukrayna'nın elindeki Slovyansk şehri de ağır Rus bombardımana maruz kaldı ve en az altı kişi öldü
Lysychansk kenti Ukrayna'nın Luhansk Oblastında yer alıyor ve Donetsk ile birlikte endüstriyel Donbas'ın içinde bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşı başlatmadan hemen önce, Luhansk ve Donetsk'in tamamını Ukrayna'dan bağımsız olarak tanıdı. Rus l güçleri 2014 yılında orada bir isyan başlattı.
Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce Rus birlikleri, haftalarca süren Rus bombardımanıyla harabeye dönen Severodonetsk'i ele geçirdi. Lysychansk, Seversky Donets nehrinin karşısında yer alıyor ve Severodonetsk'e bakıyor.
Öte yandan, siyasi analistlere göre Lysychansk'ın düşüşü, Donbas'taki savaşın sonu değil. Ukrayna hala komşu Donetsk'teki büyük kentsel alanları kontrol ediyor.
Ukrayna güçleri, Bakhmut ve Slavyansk arasında yeni savunma hatları hazırlıyor. Ancak, bu şehirler de şu anda Rus kuvvetlerinin yoğun saldırısına uğruyor.
Slavyansk Belediye Başkanı Vadym Lyakh, ağır Rus bombardımanının 15 kadar yangına neden olduğunu söyledi.