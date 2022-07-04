Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 131. gününde devam ediyor. Rusya Luhansk'taki kritik öneme sahip Lysychansk kentini ele geçirdiğini duyurdu. Söz konusu şehir, Ukrayna'nın Luhansk'ta bulunan son kalesi olarak nitelendiriliyordu. Böylece Donbas'ın bir parçası olan Luhansk bölgesinin tam kontrolü Rusların eline geçmiş oldu.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 04.07.2022 - 09:58

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 1

ordusu, ülkenin doğusundaki Lysychansk kentinin Rus güçlerinin eline geçtiğini doğruladı.

Ordu Genelkurmay Başkanlığı, "Lysychansk için yapılan yoğun çatışmalardan sonra, Ukrayna savunma güçleri işgal altındaki mevzilerinden ve hatlarından çekilmek zorunda kaldı. Ukraynalı askerlerin hayatlarını korumak için geri çekilme kararı alındı” açıklamasını yaptı.

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 2

Bununla birlikte, daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Rus güçlerinin Lysychansk'ı ele geçirdiğini ve Luhansk bölgesinin tam kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu. 

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 3

ZELENSKİ: GERİ DÖNECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski isei Ukrayna kuvvetlerinin "modern silah arzındaki artış sayesinde" Lysychansk'a geri döneceğine söz verdi. 

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 4

Ayrıca, Lysychansk’ın batısındaki, Ukrayna'nın elindeki Slovyansk şehri de ağır Rus  bombardımana maruz kaldı ve en az altı kişi öldü

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 5

Lysychansk kenti Ukrayna'nın Luhansk Oblastında yer alıyor ve Donetsk ile birlikte endüstriyel Donbas'ın içinde bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşı başlatmadan hemen önce, Luhansk ve Donetsk'in tamamını Ukrayna'dan bağımsız olarak tanıdı. Rus l güçleri 2014 yılında orada bir isyan başlattı.

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 6

Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce Rus birlikleri, haftalarca süren Rus bombardımanıyla harabeye dönen Severodonetsk'i ele geçirdi. Lysychansk, Seversky Donets nehrinin karşısında yer alıyor ve Severodonetsk'e bakıyor. 

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 7

Öte yandan, siyasi analistlere göre Lysychansk'ın düşüşü, Donbas'taki savaşın sonu değil. Ukrayna hala komşu Donetsk'teki büyük kentsel alanları kontrol ediyor. 

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 8

SLAVYANSK VE BAKMUT'TA SALDIRILAR

Ukrayna güçleri, Bakhmut ve Slavyansk arasında yeni savunma hatları hazırlıyor. Ancak, bu şehirler de şu anda Rus kuvvetlerinin yoğun saldırısına uğruyor. 

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 9

Slavyansk Belediye Başkanı Vadym Lyakh, ağır Rus bombardımanının 15 kadar yangına neden olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 10
Ukrayna’nın Luhansk'taki son kalesi düştü: Rus ordusu Lysychansk’ı ele geçirdi - 11

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