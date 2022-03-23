Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor

ABD'den gönüllü bir doktor olarak Lviv’e geldiğini ve siren seslerini ilk kez duyduğunu ifade eden Tom Rusing de "Burada birlikte çalışacağım grupla buluşacaktım. Ancak bir anda sirenler başladı. Dışarıdaki insanlar da bana onları takip ederek buraya gelmemi söyledi" dedi.