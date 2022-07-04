Ukrayna'nın Odessa kentinde mayın tehlikesi nedeniyle denize girilmiyor

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE MÜCADELE EDİYORUZ"

Gumenyuk, bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelenin aslında tüm Avrupa için son derece önemli olduğunu ifade ederek "Biz bugün sadece kendi topraklarımız ve halkımızı savunmak için değil, Avrupa ve tüm dünyayı korumak için savaşıyoruz" diye konuştu.