Uzmanlar değerlendirdi: Putin savaş suçlarından yargılanabilir mi? Olası bir dava ne kadar sürer?

PUTİN YARGILANACAĞI OLASI BİR DAVAYI KİM YÜRÜTECEK?

ICC, soykırım ve insanlığa karşı suçların faillerini yargılamak için 20 yıl önce açıldı. Ancak ABD, Çin, Rusya ve Ukrayna, Afrika'ya çok fazla odaklandığı ve “seçici adalet” uyguladığı için eleştirilen bu mahkemenin üyeleri arasında yer almıyor.

Bununla birlikte ICC'nin başsavcısı Karim Khan, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'a saldırılarına yanıt olarak bir savaş suçları soruşturması açtığını söyledi. İmza sahibi olmamasına rağmen, Ukrayna daha önce Rusya'nın Kırım'ı ilhakını içeren 2013 yılına dayanan bir soruşturmayı onaylamıştı.