Ukrayna'nın Buça kentinde geçen Mart ayında yaşanan sivil katliamı Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çekti. Rusya, vahşetten sorumlu olduğunu sürekli olarak inkar ederken, yaşananlara ilişkin yeni drone görüntüleri ortaya çıktı. Rus askerlerin sivillerin cesetlerinin yanında olduğunu ortaya koyan görüntüler, katliamın yaşandığı sokakta faaliyet gösteren Rus araçlarını ve birliklerini gösteren ilk kanıt olma niteliğine sahip. Rusya defalarca Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısında yer alan Buça’daki sivil katliamından sorumlu olduğunu inkar etti. Ancak, CNN International tarafından özel olarak elde edilen yeni drone görüntüleri, Rus askeri güçlerinin Buça’daki sivillerin cesetlerinin yanında olduğunu gösterdi. CNN, 12 ve 13 Mart'ta bir drone tarafından çekilen videoların coğrafi konumunu belirledi ve doğruladı. Güvenlik endişeleri nedeniyle videoyu çeken kişinin adı verilmedi. 13 Mart tarihinde elde edilen görüntülerde bir Rus askeri aracının kavşakta durduğu görülüyor. CNN,askeri aracın hemen altındaki üç nesnenin ABD’li teknoloji şirketli Maxar tarafından çekilen uydu fotoğraflarında görülen cesetlerle aynı olduğunu tespit etti. 12 Mart tarihli videoda ise bir evin önüne park etmiş askeri bir aracın etrafında, cesetlerin bulunduğu sokağın hemen aşağısında, çok sayıda Rus askeri görülüyor. Askerlerin evde ne yaptıkları bilinmiyor. Diğer taraftan Rusya Savunma Bakanlığı uluslararası basının konuyla ilgili sorularına henüz bir yanıt vermedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce Buça’daki cesetleri gösteren videoların ve uydu görüntülerinin sahte olduğunu öne sürdü. Fakat, yeni drone görüntüleri, 1 Nisan'da kasabayı geri aldıklarında Ukrayna kuvvetleri tarafından cesetlerin bulunduğu sokakta faaliyet gösteren Rus araçlarını ve birliklerini gösteren ilk kanıt olma niteliğini taşıyor. Öte yandan, Rus kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından Buça'da ortaya çıkan ve yaklaşık 400 sivilin cesedini gösteren görüntüler, uluslararası toplumda büyük tepki topladı. Aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere bazı dünya liderlerinin Buça’da savaş suçlarının araştırılması çağrısı yapmasına yol açtı.