Zelenski açıkladı: Savaşla yerle bir olan Ukrayna'nın yeniden inşası için kaç para gerekli?

Buna göre okulların, hastanelerin ve konutların yeniden inşası yoluyla ülkede düzen 2023'ten 2025'e kadar orta vadeli bir plan ile yeniden sağlanacak. Sovyet dönemini geride bırakan bir Ukrayna yeşil dijital ekonomisi için ise 2026'dan 2032'ye kadar uzun vadeli bir modernizasyon uygulaması yapılacak.