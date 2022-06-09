Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum)

Savaşta 106. günü girilirken, Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donbas'ta kritik öneme sahip Severodonetsk kentindeki çatışmaların ayrılıkçıların elindeki bölgenin kaderini belirleyeceğini söyledi. Bununla birlikte, Ukraynalı güçlerin şu anda kentin kenar mahallelerine geri çekildiği belirtildi. İşte, Rusya-Ukrayna savaşında son durum...

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 09:51

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 1

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Severodonetsk şehri için savaşmanın ülkenin doğusundaki savaşın gidişatına yön vereceğini söyledi.

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 2

Rus ve ayrılıkçı güçlerle sanayi bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, "Birçok açıdan Donbas'ın kaderi orada belirleniyor" dedi. Askerlerinin düşman kuvvetlerine karşı büyük kayıplar verdiğini sözlerine ekledi. 

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 3

Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, 'nın "bombardıman ve hava saldırılarıyla bölgeyi yerle bir etmeye başlamasının ardından" ardından Ukraynalı güçlerin geri çekildiğini açıkladı.

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 4

Haidai, "Bizim kuvvetlerimiz şimdi şehrin sadece kenar mahallelerini kontrol ediyor. Ama savaş devam ediyor, Severodonetsk'i savunmaya devam ediyoruz. Rusların şehri tamamen kontrol ettiğini söylemek mümkün değil” dedi.

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 5

15 BİN SİVİL KALDI

Bununla birlikte vali, Severodonetsk ve yakınlardaki Lysychansk kentinde yaklaşık 15 bin sivilin kaldığını söyledi.

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 6

Rusya’dan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Donbas'ta "insan gücü, silah ve askeri teçhizatta önemli kayıplar" verdiği belirtildi. 

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 7

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresindeki bölgeden çekilmesinin ardından Mart ayı sonunda savaşın odak noktası doğuya kaydı. Donbas'ın büyük bir kısmı, 2014-15'teki çatışmalardan bu yana Rus destekli ayrılıkçıların kontrolü altında bulunuyor.

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 8

SAVAŞ 1,6 MİLYAR İNSANI ETKİLEYECEK

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının dünya üzerindeki sonuçlarının daha da kötüleştiği ve 1,6 milyar insanın bu durumunda etkileneceği konusunda uyardı.

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 9

Guterres, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistemik, şiddetli ve hızlanıyor" dedi. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise gıda krizinin müdahale olmaksızın yıllarca sürebileceği konusunda uyardı. 

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 10

Afrika ülkelerinin özellikle buğday ve gübre kıtlığından çok kötü bir şekilde etkilenebileceğini vurguladı. Depolarda ve Ukrayna limanlarında bekleyen milyonlarca ton tahıl, savaş nedeniyle şu anda ihraç edilemiyor.

Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum) - 11

4 BİNİ AŞKIN SİVİL ÖLDÜ

Son olarak BM'ye göre, savaşın başlamasından bu yana en az 4 bin 253 sivil öldü ve 5 bin 141 kişi yaralandı.14 milyondan fazla Ukraynalı evini terk etti.

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