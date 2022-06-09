Zelenski: Severodonetsk'teki çatışmalar Donbas’ın kaderini belirleyecek (Ukrayna-Rusya savaşında son durum)

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 09:51
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Severodonetsk şehri için savaşmanın ülkenin doğusundaki savaşın gidişatına yön vereceğini söyledi.
Rus ve ayrılıkçı güçlerle sanayi bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, "Birçok açıdan Donbas'ın kaderi orada belirleniyor" dedi. Askerlerinin düşman kuvvetlerine karşı büyük kayıplar verdiğini sözlerine ekledi.
Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, Rusya'nın "bombardıman ve hava saldırılarıyla bölgeyi yerle bir etmeye başlamasının ardından" ardından Ukraynalı güçlerin geri çekildiğini açıkladı.
Haidai, "Bizim kuvvetlerimiz şimdi şehrin sadece kenar mahallelerini kontrol ediyor. Ama savaş devam ediyor, Severodonetsk'i savunmaya devam ediyoruz. Rusların şehri tamamen kontrol ettiğini söylemek mümkün değil” dedi.
Bununla birlikte vali, Severodonetsk ve yakınlardaki Lysychansk kentinde yaklaşık 15 bin sivilin kaldığını söyledi.
Rusya’dan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Donbas'ta "insan gücü, silah ve askeri teçhizatta önemli kayıplar" verdiği belirtildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresindeki bölgeden çekilmesinin ardından Mart ayı sonunda savaşın odak noktası doğuya kaydı. Donbas'ın büyük bir kısmı, 2014-15'teki çatışmalardan bu yana Rus destekli ayrılıkçıların kontrolü altında bulunuyor.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının dünya üzerindeki sonuçlarının daha da kötüleştiği ve 1,6 milyar insanın bu durumunda etkileneceği konusunda uyardı.
Guterres, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistemik, şiddetli ve hızlanıyor" dedi. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise gıda krizinin müdahale olmaksızın yıllarca sürebileceği konusunda uyardı.
Afrika ülkelerinin özellikle buğday ve gübre kıtlığından çok kötü bir şekilde etkilenebileceğini vurguladı. Depolarda ve Ukrayna limanlarında bekleyen milyonlarca ton tahıl, savaş nedeniyle şu anda ihraç edilemiyor.
Son olarak BM'ye göre, savaşın başlamasından bu yana en az 4 bin 253 sivil öldü ve 5 bin 141 kişi yaralandı.14 milyondan fazla Ukraynalı evini terk etti.