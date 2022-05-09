Zelenski’den yüzlerce mayını tespit eden köpeğe devlet nişanı

TRUDEAU İLE BİR ARAYA GELDİ

Patron, madalya kendisine sunulurken havladı ve kuyruğunu salladı. Ayrıca, dün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ve toplantıda hazır bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir araya geldi. Trudeau, Patron'a verecek bir yiyecek için ceplerini ararken görüntülendi.

Ukrayna Devlet Acil Servisleri tarafından yayınlanan bir Telegram gönderisinde, “Sayın Trudeau, onun en sevdiği peynirden bir parça bulamamasına rağmen, Patron Ukrayna'nın gerçek bir dostuyla tanıştığı için son derece mutluydu" denildi.