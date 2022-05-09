Zelenski’den yüzlerce mayını tespit eden köpeğe devlet nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Patron adlı bomba koklayan bir köpeğe devlet nişanı verdi. Ukrayna hükümeti, Jack Russell teriyeri cinsi köpeğin yüzlerce mayın tespit ettiğini bildirdi. Patron, aynı zamanda savaş başladığından beri Instagram'da 210 bin takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 09.05.2022 - 10:13 | Son Güncelleme : 09.05.2022 - 11:39

Zelenski’den yüzlerce mayını tespit eden köpeğe devlet nişanı - 1

'nın uzman mayın koklama köpeği Patron, başkent Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısıyla Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından onurlandırıldı ve ülkenin son madalyalı kahramanlarından biri oldu.

Zelenski’den yüzlerce mayını tespit eden köpeğe devlet nişanı - 2

250'DEN FAZLA MAYINI BULDU

Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, iki yaşındaki Jack Russell teriyeri, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Çernihiv'de 250'den fazla Rus patlayıcısının tespit edilmesine yardımcı oldu.

Zelenski’den yüzlerce mayını tespit eden köpeğe devlet nişanı - 3

TRUDEAU İLE BİR ARAYA GELDİ

Patron, madalya kendisine sunulurken havladı ve kuyruğunu salladı. Ayrıca, dün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ve toplantıda hazır bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir araya geldi. Trudeau, Patron'a verecek bir yiyecek için ceplerini ararken görüntülendi.

Ukrayna Devlet Acil Servisleri tarafından yayınlanan bir Telegram gönderisinde, “Sayın Trudeau, onun en sevdiği peynirden bir parça bulamamasına rağmen, Patron Ukrayna'nın gerçek bir dostuyla tanıştığı için son derece mutluydu" denildi.

Zelenski’den yüzlerce mayını tespit eden köpeğe devlet nişanı - 4

Diğer taraftan, Zelenski Ukraynalı mayın imha ateş teknisyenlerine de madalya verdi. Reuters'in bildirdiğine göre, bunlar arasında Patron'un sahibi Sivil Koruma Servisi'nden Binbaşı Myhailo Iliev de vardı.

Zelenski’den yüzlerce mayını tespit eden köpeğe devlet nişanı - 5

Zelenski, “Bugün, şimdiden mayınlarımızı temizleyen Ukraynalı kahramanları ödüllendirmek istiyorum. Kahramanlarımızla birlikte, sadece patlayıcıları etkisiz hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda çocuklarımıza gerekli güvenlik kurallarını öğretmeye de yardımcı olan harika Patron’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Zelenski’den yüzlerce mayını tespit eden köpeğe devlet nişanı - 6

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

Öte yandan Patron, 210 binden fazla Instagram takipçisi ile dünya çapında bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER