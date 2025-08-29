0, A, B, AB kan grubu nasıl beslenmeli? Bu yiyeceklerden uzak durun

Son yıllarda sağlıklı yaşam arayışında farklı beslenme trendleri sık sık gündeme geliyor. Bunlardan biri de kan grubu diyeti. 1990’ların sonunda Dr. Peter D’Adamo tarafından ortaya atılan bu yaklaşım, yiyecek seçimlerinin kan grubuna göre yapılması gerektiğini savunuyor. Ancak bilim insanları, bu iddiaların ne kadar gerçekçi olduğu konusunda temkinli.

KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME ÖNERİLERİ

Diyetin savunucularına göre her kan grubu yiyeceklere farklı tepki veriyor. Örneğin;

0 grubu bireylerin kırmızı et ağırlıklı beslenmesi, süt ürünlerinden uzak durması öneriliyor.

A grubu kişiler için ise sebze, meyve ve tam tahıllara dayalı vejetaryen bir diyet tavsiye ediliyor.

B grubu bireylerin kuzu eti, balık ve süt ürünlerini tüketmesi; tavuk, mısır ve yer fıstığını sınırlaması gerektiği belirtiliyor.

AB grubu için ise sebze ağırlıklı, deniz ürünleri ve süt ürünlerinin dengeli şekilde dahil edildiği karma bir plan öne çıkıyor.

Diyetin iddiası, bu yöntemle sindirimin kolaylaşacağı, enerjinin artacağı ve kronik hastalık riskinin azalacağı yönünde.

BİLİMSEL KANITLAR NE SÖYLÜYOR?

Kulağa cazip gelse de, bugüne kadar yapılan araştırmalar bu diyeti destekleyecek güçlü kanıtlar ortaya koymadı. Çalışmalar, olumlu etkilerin büyük ölçüde kan grubundan değil, genel olarak daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını gösteriyor.

Örneğin, A grubu için önerilen bol sebze ve tam tahıl tüketimi, kan grubundan bağımsız olarak sindirimi kolaylaştırıyor ve kalp sağlığını destekliyor. Benzer şekilde, abur cubur ve işlenmiş gıdaların azaltılması da herkes için daha iyi hissetmeye katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre kan grubu diyetinin popülerliğinde psikolojinin de payı var. “Kişiselleştirilmiş” bir beslenme planına uymak, kişiye kontrol duygusu veriyor ve disiplinli bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Bu da doğal olarak daha iyi sonuçlar doğurabiliyor

Her ne kadar cazip görünse de kan grubu diyeti bazı riskler taşıyor. Örneğin, süt ürünlerinden tamamen uzak durmak kalsiyum ve D vitamini eksikliğine yol açabilir. Aynı şekilde, bazı gruplara et tüketiminin tamamen yasaklanması, kişisel beslenme ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir.


Kan grubu diyeti, kişiye özel bir plan sunmasıyla ilgi çekse de, uzmanlar faydaların kan grubuna değil, daha çok sağlıklı beslenme prensiplerine dayandığını belirtiyor. Kişiselleştirilmiş diyetler değerli olabilir, ancak yalnızca kan grubuna değil; genetik, yaşam tarzı ve tıbbi ihtiyaçlara da odaklanmak gerekiyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

