0, A, B, AB kan grubu nasıl beslenmeli? Bu yiyeceklerden uzak durun

Örneğin, A grubu için önerilen bol sebze ve tam tahıl tüketimi, kan grubundan bağımsız olarak sindirimi kolaylaştırıyor ve kalp sağlığını destekliyor. Benzer şekilde, abur cubur ve işlenmiş gıdaların azaltılması da herkes için daha iyi hissetmeye katkı sağlıyor.



Uzmanlara göre kan grubu diyetinin popülerliğinde psikolojinin de payı var. “Kişiselleştirilmiş” bir beslenme planına uymak, kişiye kontrol duygusu veriyor ve disiplinli bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Bu da doğal olarak daha iyi sonuçlar doğurabiliyor