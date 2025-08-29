0, A, B, AB kan grubu nasıl beslenmeli? Bu yiyeceklerden uzak durun
Son yıllarda sağlıklı yaşam arayışında farklı beslenme trendleri sık sık gündeme geliyor. Bunlardan biri de kan grubu diyeti. 1990’ların sonunda Dr. Peter D’Adamo tarafından ortaya atılan bu yaklaşım, yiyecek seçimlerinin kan grubuna göre yapılması gerektiğini savunuyor. Ancak bilim insanları, bu iddiaların ne kadar gerçekçi olduğu konusunda temkinli.
KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME ÖNERİLERİ
Diyetin savunucularına göre her kan grubu yiyeceklere farklı tepki veriyor. Örneğin;
0 grubu bireylerin kırmızı et ağırlıklı beslenmesi, süt ürünlerinden uzak durması öneriliyor.
A grubu kişiler için ise sebze, meyve ve tam tahıllara dayalı vejetaryen bir diyet tavsiye ediliyor.