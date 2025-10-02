1 ayda 3 kilo vermek mümkün: Uymanız gereken 5 kural

YETERLİ SU İÇME

Her gün yeterli su içme alışkanlığı, kilo verme sürecinizi desteklemek için zahmetsiz bir yöntem sunar. İnsan vücudu, metabolizma hızını artırmak için suyu kullanır ve bu da daha iyi kalori yakma verimliliği sağlar.

Yemeklerden önce bir bardak su içmek açlığı kontrol etmeye ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur. Susuz kalmamak, daha iyi sindirim sağlar ve vücudunuza fiziksel aktiviteler için daha fazla enerji sağlar.

Günlük su alımınız 8 bardağa ulaşmalıdır. Kalori alımını önlemek için tüm şekerli içecekleri su ile değiştirmelisiniz. Vücudunuz, sağlığınızı desteklerken toksinleri atmak için suyu kullanır ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olan tokluk hissi yaratır.