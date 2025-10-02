1 ayda 3 kilo vermek mümkün: Uymanız gereken 5 kural
Kilo vermek isteyenler, günlük aktivitelerinde yaptıkları basit değişikliklerle önemli sonuçlar elde edebilirler. Doğru yaşam tarzı değişiklikleri, bir ayda 3 kilo vermeyi sağlayabilir. Kilo verme başarısına ulaşmak isteyen kişilerin, beslenme alışkanlıklarını iyileştiren, fiziksel aktivitelerini ve yaşam kalitelerini artıran kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri benimsemeleri gerekir.
İşte 1 ayda 3 kiloya kadar kilo vermenizi sağlayabilecek 3 günlük rutin değişikliği.
PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN KAHVALTI
Güne protein bazlı bir kahvaltıyla başlayanlar , daha fazla tokluk hisseder ve bu da günlük besin alımının azalmasına neden olur. Vücudunuz protein sayesinde daha uzun süre tok kalır ve bu da sonraki öğünlerde ve atıştırmalıklarda besin alımının azalmasına neden olur.