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1 dakikalık boy uzatan egzersiz: Duruş nasıl düzeltilir?

Uygunsuz bir şekilde oturmak veya ayakta durmaktan kaynaklanan kötü duruş omurgayı sıkıştırabilir ve daha kısa görünmenize neden olabilir. Basit bir bir dakikalık egzersiz duruşu düzeltmeye, omurgayı rahatlatmaya ve duruş kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, uygun oturma duruşunu korumak, gövdeyi güçlendirmek, düzenli esneme ve uygun uyku pozisyonları duruşu iyileştirmeye ve doğal boyunuzu geri kazanmaya daha fazla yardımcı olabilir.

1 dakikalık boy uzatan egzersiz: Duruş nasıl düzeltilir? - 1

Birçok kişi uzun süre oturma, egzersiz eksikliği veya ayakta dururken ve yürürken yanlış hizalama nedeniyle kötü duruştan muzdariptir. Zamanla, kötü duruş omurgayı sıkıştırabilir ve bir kişinin gerçekte olduğundan daha kısa görünmesine neden olabilir.

Ancak, iyi haber şu ki günlük olarak yapılan basit bir bir dakikalık egzersiz duruşu düzeltmeye, omurgayı rahatlatmaya ve hatta daha uzun görünmenize yardımcı olabilir.

YAŞAM HABERLERİ

1 dakikalık boy uzatan egzersiz: Duruş nasıl düzeltilir? - 2

KÖTÜ DURUŞ BOYU NASIL ETKİLER?

Egzersize dalmadan önce, duruşun boyunuzu nasıl etkileyebileceğini anlamak önemlidir. Kambur durmak, ekranlara doğru eğilmek ve dengesiz bir oturma pozisyonu omurları sıkıştırarak doğal boyunuzu azaltabilir. Bu omurga sıkışması, kavisli bir omurgaya, yuvarlak omuzlara ve sadece daha kısa görünmenize neden olmakla kalmayıp aynı zamanda sırt ve boyun ağrısına da neden olan ileri bir baş duruşuna yol açar.

Zamanla, sürekli gerginlik çekirdek ve sırt kaslarını zayıflatır ve doğal olarak dik bir duruşu korumayı zorlaştırır.

1 dakikalık boy uzatan egzersiz: Duruş nasıl düzeltilir? - 3

1 DAKİKALIK DURUŞ DÜZELTME EGZERSİZİ

Bu hareket çekirdeği çalıştırır, omurgayı gerer, duruş kaslarını güçlendirir ve vücudu doğal pozisyonuna yeniden hizalar.

Sırtınızı duvara yaslayarak ayakta durun, topuklarınızın, kalçalarınızın ve kürek kemiklerinizin duvara değdiğinden emin olun. Ayaklarınızı duvardan yaklaşık altı inç uzakta tutun.

Çekirdeğinizi çalıştırarak alt sırtınızı duvara bastırın. Aşırı bir kemer varsa, nötr bir omurga pozisyonunu korumak için pelvisinizi hafifçe içeri çekin.

Kollarınızı omuz hizasına kaldırın ve dirsekleriniz kale direği pozisyonuna benzer şekilde 90 derecelik bir açıyla bükülü olsun. Bileklerinizi ve dirseklerinizi duvarla temas halinde tutun.

Duvarla temasınızı sürdürürken kollarınızı yavaşça yukarı kaldırın, ardından başlangıç ​​pozisyonuna geri getirin. Kontrollü bir kar meleği hareketi yaptığınızı hayal edin.

Bu hareketi, çekirdeğinizi çalıştırarak ve derin nefes alarak bir dakika boyunca tekrarlayın.

Bu egzersiz kemiklerinizin tam anlamıyla uzamasını sağlamasa da, duruşunuzu düzelterek ve omurganızı rahatlatarak doğal boyunuzu artırmanıza yardımcı olabilir. Kötü duruş, omurlar arası diskleri sıkıştırarak boyunuzu azaltır. Duvar Germe, omurganın uzamasına yardımcı olarak kaybedilen boyunuzu geri kazanmanızı sağlar. Zayıf duruş kasları kambur bir görünüme katkıda bulunur. Bu kasları güçlendirmek dik bir duruşu korumaya yardımcı olur.

1 dakikalık boy uzatan egzersiz: Duruş nasıl düzeltilir? - 4

EK İPUÇLARI

Bu bir dakikalık duruş düzeltme egzersizinden en iyi şekilde yararlanmak için şu ek alışkanlıkları dahil etmeyi düşünün:

Doğru oturma pozisyonunu koruyun: Sırtınız dik ve omuzlarınız rahat bir şekilde oturun. Her iki ayağınızı da yere düz bir şekilde koyun ve bacak bacak üstüne atmaktan kaçının. İleri baş duruşunu önlemek için ekran yüksekliğinizi ayarlayın.

Çekirdeğinizi güçlendirin: Güçlü bir çekirdek, doğru duruşu ve omurga hizalamasını destekler. Çekirdek stabilitesini iyileştirmek için plank, dead bugs ve bridges gibi egzersizleri dahil edin.

1 dakikalık boy uzatan egzersiz: Duruş nasıl düzeltilir? - 5

Düzenli olarak esneyin: Sıkı kaslar vücudu hizasından çıkarabilir. Göğüs, omuzlar, hamstringler ve kalça fleksörlerini esnetmek dengesizlikleri önleyebilir ve esnekliği artırabilir.

Doğru pozisyonda uyuyun: Destekleyici bir yastıkla sırt üstü uyumak duruş sorunlarını önleyebilir ve omurganın nötr bir pozisyonda dinlenmesini sağlayabilir.

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