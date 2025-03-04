1 dakikalık boy uzatan egzersiz: Duruş nasıl düzeltilir?
Uygunsuz bir şekilde oturmak veya ayakta durmaktan kaynaklanan kötü duruş omurgayı sıkıştırabilir ve daha kısa görünmenize neden olabilir. Basit bir bir dakikalık egzersiz duruşu düzeltmeye, omurgayı rahatlatmaya ve duruş kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, uygun oturma duruşunu korumak, gövdeyi güçlendirmek, düzenli esneme ve uygun uyku pozisyonları duruşu iyileştirmeye ve doğal boyunuzu geri kazanmaya daha fazla yardımcı olabilir.
Birçok kişi uzun süre oturma, egzersiz eksikliği veya ayakta dururken ve yürürken yanlış hizalama nedeniyle kötü duruştan muzdariptir. Zamanla, kötü duruş omurgayı sıkıştırabilir ve bir kişinin gerçekte olduğundan daha kısa görünmesine neden olabilir.
Ancak, iyi haber şu ki günlük olarak yapılan basit bir bir dakikalık egzersiz duruşu düzeltmeye, omurgayı rahatlatmaya ve hatta daha uzun görünmenize yardımcı olabilir.