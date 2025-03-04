1 dakikalık boy uzatan egzersiz: Duruş nasıl düzeltilir?

1 DAKİKALIK DURUŞ DÜZELTME EGZERSİZİ

Bu hareket çekirdeği çalıştırır, omurgayı gerer, duruş kaslarını güçlendirir ve vücudu doğal pozisyonuna yeniden hizalar.



Sırtınızı duvara yaslayarak ayakta durun, topuklarınızın, kalçalarınızın ve kürek kemiklerinizin duvara değdiğinden emin olun. Ayaklarınızı duvardan yaklaşık altı inç uzakta tutun.



Çekirdeğinizi çalıştırarak alt sırtınızı duvara bastırın. Aşırı bir kemer varsa, nötr bir omurga pozisyonunu korumak için pelvisinizi hafifçe içeri çekin.



Kollarınızı omuz hizasına kaldırın ve dirsekleriniz kale direği pozisyonuna benzer şekilde 90 derecelik bir açıyla bükülü olsun. Bileklerinizi ve dirseklerinizi duvarla temas halinde tutun.



Duvarla temasınızı sürdürürken kollarınızı yavaşça yukarı kaldırın, ardından başlangıç ​​pozisyonuna geri getirin. Kontrollü bir kar meleği hareketi yaptığınızı hayal edin.



Bu hareketi, çekirdeğinizi çalıştırarak ve derin nefes alarak bir dakika boyunca tekrarlayın.



Bu egzersiz kemiklerinizin tam anlamıyla uzamasını sağlamasa da, duruşunuzu düzelterek ve omurganızı rahatlatarak doğal boyunuzu artırmanıza yardımcı olabilir. Kötü duruş, omurlar arası diskleri sıkıştırarak boyunuzu azaltır. Duvar Germe, omurganın uzamasına yardımcı olarak kaybedilen boyunuzu geri kazanmanızı sağlar. Zayıf duruş kasları kambur bir görünüme katkıda bulunur. Bu kasları güçlendirmek dik bir duruşu korumaya yardımcı olur.