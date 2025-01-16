1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı

250.000 adımı tamamladıktan sonra Welsh’in vücudu ciddi değişiklikler gösterdi. Siyah bir ayak tırnağı, dayanılmaz ayak ağrıları, şişmiş bilekler bu fiziksel değişimlerin başlıcalardı. Ancak bunların ötesinde, bacak kaslarında belirgin bir artış ve göbek yağında kayıplar dikkat çekti. “Bir haftada çeyrek milyon adım atmak, benim için başlı başına bir başarı duygusuydu” diyen Welsh, yaşadığı süreci anlattı.