1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı

Bir haftada tam 250.000 adım atan İngiliz içerik üreticisi Jack Massey Welsh, vücudunda yaşanan değişiklikleri izleyicileriyle paylaştı. Günde ortalama 35.000 adım yani yaklaşık 27 km yol kat eden Welsh, bu deneyimi boyunca hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını test etti.

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 1

Jack Massey Welsh’in bir haftada attığı adım sayısı, ortalama bir yetişkinin günlük attığı 3.000-4.000 adımın tam 10 katına, uzmanların önerdiği 10.000 adım hedefine ise üç buçuk katına denk geliyor. Welsh, bu zorlu girişimin etkilerini ve sonucu, 1,5 milyondan fazla izlenen bir video klipte belgeledi.

YAŞAM HABERLERİ

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 2

250.000 adımı tamamladıktan sonra Welsh’in vücudu ciddi değişiklikler gösterdi. Siyah bir ayak tırnağı, dayanılmaz ayak ağrıları, şişmiş bilekler bu fiziksel değişimlerin başlıcalardı. Ancak bunların ötesinde, bacak kaslarında belirgin bir artış ve göbek yağında kayıplar dikkat çekti. “Bir haftada çeyrek milyon adım atmak, benim için başlı başına bir başarı duygusuydu” diyen Welsh, yaşadığı süreci anlattı.

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 3

SABAH SAATLERİNDE UZUN YÜRÜYÜŞLERLE BAŞLADI

Deneye sabah saatlerinde uzun yürüyüşlerle başlayan Welsh, ilk gün 15.500 adımı iki saatte tamamladı. Akşam köpeğiyle yaptığı yürüyüşlerle günlük hedefini tutturdu. Ancak ikinci gün, yorgunluğun etkisiyle zorlu bir sınav verdi. “Bir adımı diğerinin önünü koymak kolay gelmişti, ama gerçekten bu kadar zor olabileceğini tahmin etmemiştim” dedi.

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 4

Welsh, dördüncü günün sonunda kas ağrılarının azaldığını, ancak eklem ağrıları ve su toplamaların yürüyüşün en büyük zorlukları haline geldiğini söyledi. Beşinci gün, ayaklarındaki ağrı nedeniyle ağrı kesici kullanmak zorunda kaldı ve ayaklarını su toplamaya karşı koruyucu pedlerle sardı.

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 5

Welsh, bu meydan okuma öncesinde vücut ölçülerini kaydetmiş, deney sonrasında ise değişimleri karşılaştırmıştı. Haftada yaklaşık 1 kilo kaybeden Welsh, göbek yağında azalma ve uyluklarında hafif çap artışı gözlemledi.

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 6

“Görsel farklılıklar göreceğimi beklemiyordum, bu yüzden sonuçlar beni şaşırttı” diyen Welsh, vücudunun genel fiziğinde de olumlu değişiklikler olduğunu belirtti.

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 7

UYARILAR

Welsh, 250.000 adımlık meydan okumayı kesinlikle önermediğini vurguladı. “Eklemlerim dayanamadı. Ayak bileklerimdeki şişikliğin inmesi için iki günden fazla bekledim” dedi. Ancak insanlara daha makul bir adım sayısını denemelerini tavsiye etti: “Günlük 8.000 ila 20.000 adım arasında yürümek, genel sağlık için faydalı olabilir.”

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 8

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, uzun zamandır bireyleri günlük 10.000 adım atmaya teşvik etse de, yeni araştırmalar bunun altındaki adım sayılarının da sağlığa fayda sağlayabileceğini ortaya koyuyor. NHS ise her gün 10 dakikalık hızlı bir yürüyüşün haftalık egzersiz hedeflerine dahil edilebileceğini hatırlatıyor.

1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı - 9


Jack Massey Welsh’in cesur deneyi, aşırı fiziksel aktivitelerin fayda ve zararlarını yeniden düşünmemiz gerektiğini gözler önüne seriyor.

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