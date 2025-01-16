1 haftada 250 bin adım atınca vücudunuza ne olur? Yaşadığı değişimi anlattı
Bir haftada tam 250.000 adım atan İngiliz içerik üreticisi Jack Massey Welsh, vücudunda yaşanan değişiklikleri izleyicileriyle paylaştı. Günde ortalama 35.000 adım yani yaklaşık 27 km yol kat eden Welsh, bu deneyimi boyunca hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını test etti.
Jack Massey Welsh’in bir haftada attığı adım sayısı, ortalama bir yetişkinin günlük attığı 3.000-4.000 adımın tam 10 katına, uzmanların önerdiği 10.000 adım hedefine ise üç buçuk katına denk geliyor. Welsh, bu zorlu girişimin etkilerini ve sonucu, 1,5 milyondan fazla izlenen bir video klipte belgeledi.