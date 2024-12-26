1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı

SAĞLIĞI CİDDİ ANLAMDA TEHDİT EDİYOR

Patates C vitamini ve bazı B vitaminleri açısından zengindir, ancak A, D, E, K vitaminleri eksik kalır. Bu, bağışıklık sorunlarına, görme kaybına ve kemik sağlığı problemlerine yol açabilir.

Patates, az miktarda protein içerir ancak vücudun ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri tam olarak sağlayamaz.

Uzun vadede kas kaybı ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi sorunlara neden olabilir. Yüksek miktarda karbonhidrat içeen bu besinin sürekli tüketim, kan şekerinin dengesizleşmesine yol açabilir ve insülin direnci ya da diyabet riskini artırabilir.

Eksik beslenme bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve sizi enfeksiyonlara açık hale getirir. Sürekli aynı gıdayı tüketmek, yeme isteğinizde azalmaya ve psikolojik yorgunluğa neden olabilir. Ayrıca sosyal yeme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilir.



