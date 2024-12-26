1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı

Patates her evde bulunan besinlerden biri. Avustralyalı sosyal medya fenomeni Andrew Flinders Taylor, bir yıl boyunca sadece patates yiyerek beslendi. Patates harici tüm besinlerin tüketimini bırakan sosyal medya fenomeni, yaşadıkları karşısında kendisine bile inanamadı. Peki, 1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur?

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 1

Patates severek tüketilen besinler arasında yer alıyor. Patates besleyici bir gıda olsa da, tüm vücut ihtiyaçlarını karşılamak için yetersizdir. Bir yıl boyunca sadece patates yemek sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir ve birçok sağlık sorunu ortaya çıkarabilir

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1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 2

YouTube'da Spud Fit ismini kullanan sosyal medya fenomeni Andrew Flinders Taylor, 2016 yılında hayatını değiştirmek için sadece patatesten oluşan radikal bir diyet uygulamaya karar verdi.

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 3

2019 yılında verdiği bir röportajında Taylor, bu diyeti kendisi için özel olarak tasarladığını söyleyerek, "Spud Fit Challenge'ım yalnızca kendi yeme bağımlılığımı tedavi etmek için kısa süreli bir müdahale olarak tasarlanmıştı . Yemeğe karşı davranışım, bir alkoliğin içkiye olan davranışını yansıtıyordu, bu yüzden aynı yoksunluk modeliyle mümkün olduğunca tedavi etmeye karar verdim: Patates hariç tüm yiyecekleri bıraktım. Hayatımın en büyük dersini çıkarttım" dedi.

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 4

Andrew, tatlı patatesler de dahil olmak üzere her türlü patatesi yedi ve kurutulmuş otlar veya yağsız soslarla lezzet kattı.

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 5

Daha kremamsı bir püre için yağsız soya sütü ekledi. Patates miktarı konusunda kendini sınırlamadı.

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 6

Ayrıca diyetini B12 vitamini ile destekledi. Andrew, 144 kilo olarak başladığı diyetinin ardından bir yıl içerisinde 50 kilo verdi.

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 7

Diyetinin ilk ayında hiç spor yapmadan 22 kilo verdi, ancak daha sonra günlük rutinine 90 dakikalık bir egzersiz ekledi. Diyetin diğer sonuçları arasında kolesterol, kan basıncı ve şeker seviyelerinin düşmesi de yer aldı.

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 8

Medical News Today, sağlıklı ve dengeli beslenmenin besin gruplarının sebzeler, meyveler, tahıllar, protein ve süt ürünleri olduğunu belirtiyor. Diyet kendisi için işe yaramış olsa da Andrew, insanları kendi araştırmalarını yapmaya ve kişisel sağlık söz konusu olduğunda bilinçli kararlar almaya teşvik ediyor.

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 9

SAĞLIĞI CİDDİ ANLAMDA TEHDİT EDİYOR

Patates C vitamini ve bazı B vitaminleri açısından zengindir, ancak A, D, E, K vitaminleri eksik kalır. Bu, bağışıklık sorunlarına, görme kaybına ve kemik sağlığı problemlerine yol açabilir.

Patates, az miktarda protein içerir ancak vücudun ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri tam olarak sağlayamaz.

Uzun vadede kas kaybı ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi sorunlara neden olabilir. Yüksek miktarda karbonhidrat içeen bu besinin sürekli tüketim, kan şekerinin dengesizleşmesine yol açabilir ve insülin direnci ya da diyabet riskini artırabilir.

Eksik beslenme bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve sizi enfeksiyonlara açık hale getirir. Sürekli aynı gıdayı tüketmek, yeme isteğinizde azalmaya ve psikolojik yorgunluğa neden olabilir. Ayrıca sosyal yeme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilir.

1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı - 10

Patates lif içerir ancak tek başına yeterli değildir. Çeşitli lif kaynakları olmadan kabızlık gibi sindirim problemleri yaşanabilir. Patates besleyici bir gıda olmasına rağmen, çeşitlilik içermeyen bir diyetin uzun süreli etkileri hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından ciddi sorunlara yol açar. Dengeli bir diyet, tüm temel besinleri almanın tek yoludur. Sadece patates yemek hayatta kalmayı bir süre mümkün kılabilir, ancak bu sağlık açısından sürdürülebilir değildir.

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