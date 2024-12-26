1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur? Yaşadıklarına kendisi bile inanamadı
Patates her evde bulunan besinlerden biri. Avustralyalı sosyal medya fenomeni Andrew Flinders Taylor, bir yıl boyunca sadece patates yiyerek beslendi. Patates harici tüm besinlerin tüketimini bırakan sosyal medya fenomeni, yaşadıkları karşısında kendisine bile inanamadı. Peki, 1 yıl boyunca sadece patates yerseniz ne olur?
Patates severek tüketilen besinler arasında yer alıyor. Patates besleyici bir gıda olsa da, tüm vücut ihtiyaçlarını karşılamak için yetersizdir. Bir yıl boyunca sadece patates yemek sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir ve birçok sağlık sorunu ortaya çıkarabilir