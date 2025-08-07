10 bin adımı unutun: Bu teknikle yürümek kalp krizi ve felç riskini azaltıyor

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, yüksek tansiyonu olan bireylerin günlük 10 bin adıma ulaşmadan da kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2.300 adımdan sonra atılan her 1.000 adım, kalp sorunları riskini ortalama yüzde 17 oranında düşürüyor. Üstelik bu faydalar, 10 bin adıma kadar artarak devam ediyor.

HİPERTANSİYON VE KALP SAĞLIĞI

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler olayların başlıca risk faktörlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlara göre, ilaç tedavisine ek olarak en etkili önleyici yöntemlerden biri düzenli fiziksel aktivite, özellikle de yürüyüş yapmak.

Sidney Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir çalışma, yürüyüşün kalp sağlığı üzerindeki etkilerini detaylı biçimde ortaya koydu.

10 BİN ADIM ZORUNLU DEĞİL

European Journal of Preventive Cardiology'de yayımlanan çalışmaya göre, kalp hastalıklarını önlemek için mutlaka 10 bin adım atmak gerekmiyor. Daha az adım atmak bile önemli faydalar sağlıyor.

Araştırmada, yüksek tansiyonu olan 36.000'den fazla kişi incelendi. Bulgular, 10.000 adımın altında bile kalınsa, atılan her ek adımın ve hızlı yürümenin kalp-damar hastalıkları riskini düşürdüğünü ortaya koydu.

HER 1.000 ADIMDA RİSK YÜZDE 17 AZALIYOR

Çalışma sonuçlarına göre, 2.300 adımdan sonra atılan her 1.000 adım, majör kardiyovasküler olay (MACE) riskinde %17’lik bir azalma sağlıyor. Bu fayda, 10.000 adıma kadar artarak devam ediyor. Özellikle 10.000 adımdan sonra felç riskinde belirgin bir düşüş görülüyor.

Prof. Emmanuel Stamatakis, "Bu çalışma, günlük adım sayısıyla kalp ve damar sağlığı arasındaki ilişkiyi gösteren en kapsamlı çalışmalardan biri. Sonuçlar, 10.000 adımın altında kalan fiziksel aktivitenin bile faydalı olduğunu gösteriyor," dedi.

RİSK AZALMASI RAKAMLARLA

Araştırma, günlük atılan her 1.000 adımın aşağıdaki riskleri ortalama olarak şu oranlarda azalttığını ortaya koydu:

Kalp yetmezliği riski: %22

Kalp krizi riski: %9

Felç riski: %24

Bu, 10.000 kişi-yılda ortalama olarak şu mutlak risk azalmalarına denk geliyor:

31,5 daha az majör kardiyovasküler olay

7,2 daha az kalp yetmezliği

9,9 daha az kalp krizi

10,4 daha az inme

HIZLI YÜRÜMEYLE FAYDA ARTABİLİR

Günde sadece 30 dakika tempolu yürüyüş, dakikada 80 adım ortalamasıyla yapıldığında MACE riskinde %30 azalma sağlıyor. Dakikada 130 adımın üzerine çıkan daha hızlı yürüyüş veya koşu da ek bir zarar göstermedi.

KİŞİYE ÖZEL HEDEFLER ÖNERİLMELİ

Prof. Stamatakis, bulguların yüksek tansiyonu olan hastalar için yeni halk sağlığı stratejileri geliştirmede kullanılabileceğini belirtti:
“10.000 adımın altında kalan hedefler bile hastalar için hem ulaşılabilir hem de etkili. Doktorlar, yüksek tansiyonlu bireylerde fiziksel aktiviteyi tedavi sürecinin bir parçası olarak teşvik etmeli. Gelecekteki önerilerde, adım yoğunluğunu artırmak da gündeme alınabilir.”

