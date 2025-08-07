10 bin adımı unutun: Bu teknikle yürümek kalp krizi ve felç riskini azaltıyor

Araştırmaya göre, 2.300 adımdan sonra atılan her 1.000 adım, kalp sorunları riskini ortalama yüzde 17 oranında düşürüyor. Üstelik bu faydalar, 10 bin adıma kadar artarak devam ediyor.



HİPERTANSİYON VE KALP SAĞLIĞI



Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler olayların başlıca risk faktörlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlara göre, ilaç tedavisine ek olarak en etkili önleyici yöntemlerden biri düzenli fiziksel aktivite, özellikle de yürüyüş yapmak.



Sidney Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir çalışma, yürüyüşün kalp sağlığı üzerindeki etkilerini detaylı biçimde ortaya koydu.