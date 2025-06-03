10 dakikalık yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Vücuda 6 etkisi var

ENERJİ SEVİYESİNİ YÜKSELTİR

Sadece yoğun egzersizler dopamin ve serotonin gibi iyi hissettiren hormonların salgılanmasını sağlar. Özellikle güneş ışığı altında 10 dakikalık hafif bir yürüyüş bile mutlu hormonları tetikler.



Işığa maruz kalmak ve nazik hareket etmek endorfin salınımını teşvik eder ve bu da ruh halini iyileştirir. Aslında, bu kombinasyon Mevsimsel Duygusal Bozukluk (SAD) için hafif ama etkili bir müdahale olarak kullanılır. Bu nedenle, hızlı bir yürüyüş için dışarı çıkmak doğal, yan etkisiz bir ruh hali dengeleyicisi olarak iş görebilir.





