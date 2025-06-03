10 dakikalık yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Vücuda 6 etkisi var
Hayatın hızlı temposu içinde, özellikle aile sorumlulukları ve ev işleriyle uğraşanların uzun egzersizlere zaman ayırması zor oluyor. Ancak son araştırmalar, sadece 10 dakikalık yürüyüşlerin bile önemli sağlık faydaları sunduğunu ortaya koydu.
Çoğu kişi yürüyüşün etkili olabilmesi için en az 30 dakika sürmesi gerektiğini düşünürken, uzmanlar daha kısa ve bilinçli yapılan yürüyüşlerin de büyük yararlar sağladığını belirtiyor.
İşte 10 dakikalık yürüyüş egzersizinin sağlığa olan katkıları...
VÜCUTTAKİ İLTİHABI DÜŞÜRÜR
10 dakikalık bir yürüyüş, hareketsiz yaşam tarzı veya hafif eklem rahatsızlığı olan kişilerde bile iltihap seviyelerini azaltmaya başlayabilir. Bir çalışmaya göre , 10 dakikalık bir yürüyüş seansı bile kandaki proinflamatuar belirteçleri düşürebilir. Bu, genellikle sessiz iltihapla bağlantılı olan günlük yorgunluk, şişkinlik veya hafif ağrılarla mücadele edenler için özellikle rahatlatıcıdır. Tutarlı bir 10 dakikalık yürüyüş, vücudun ihtiyaç duyduğu nazik dürtü olabilir.