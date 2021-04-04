10 gün önce doğum yapan Berfu Yenenler'in doğum kilosu kalmadı

DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Berfu Yenenler, doğumun üzerinden 10 gün geçmesine rağmen fit haliyle dikkat çekti. Doğum kilolarıı vermiş halini Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Yenenler, "İlk doğumumdan sonra da ne kadar güçlü bir vücudum olduğuna, doğum öncesi ve sonrası olan değişimimin mucizesine inanamamıştım, hala inanamıyorum. Kadın olmak ne kadar güzel. Vücudumuzun bize sundukları ne kadar güzel. Her halimizi çok sevelim, sevmemize izin vermeyenleri de bir güzel gönderelim, gitsin hayatımızdan" ifadelerini kullandı.