10 gün önce doğum yapan Berfu Yenenler'in doğum kilosu kalmadı

Eser Yenenler ile evli olan ve Kuzey adında bir oğlu olan Berfu Yenenler, Mete'nin dünyaya gelmesi ile ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. 10 günde doğum kilolarından kurtulan Yenenler, "Hala inanamıyorum. Kadın olmak ne kadar güzel" ifadelerini kullandı.

04.04.2021 - 12:49

10 gün önce doğum yapan Berfu Yenenler'in doğum kilosu kalmadı - 1

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete ise 10 gün önce dünyaya geldi. 

10 gün önce doğum yapan Berfu Yenenler'in doğum kilosu kalmadı - 2

DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Berfu Yenenler, doğumun üzerinden 10 gün geçmesine rağmen fit haliyle dikkat çekti. Doğum kilolarıı vermiş halini Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Yenenler, "İlk doğumumdan sonra da ne kadar güçlü bir vücudum olduğuna, doğum öncesi ve sonrası olan değişimimin mucizesine inanamamıştım, hala inanamıyorum. Kadın olmak ne kadar güzel. Vücudumuzun bize sundukları ne kadar güzel. Her halimizi çok sevelim, sevmemize izin vermeyenleri de bir güzel gönderelim, gitsin hayatımızdan" ifadelerini kullandı.

10 gün önce doğum yapan Berfu Yenenler'in doğum kilosu kalmadı - 3

"METE'Yİ ESER Mİ DOĞURDU?"

Şaşkınlığını gizleyemeyen takipçileri ise Berfu Yenenler'in bu paylaşımına, "Mete'yi Eser mi doğurdu? Bu ne hal?" ve "En son 11 yaşımda böyleydim" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

10 gün önce doğum yapan Berfu Yenenler'in doğum kilosu kalmadı - 4
İkinci çocuğunu 25 Mart'ta dünyaya getiren Berfu Yenenler, o günden bu yana sık sık bebeği ve büyük oplu Kuzey'le ilgili paylaşımlar yapıyor.
10 gün önce doğum yapan Berfu Yenenler'in doğum kilosu kalmadı - 5
Berfu Yenenler, iki çocuğunun bu fotoğrafını, "Hayatımda gördüğüm en güzel görüntü bu" ifadesiyle paylaşmıştı.

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