10 kişiden 8'ini öldürüyor: Oxfordlu profesör yemek borusu kanserinin en yaygın 5 belirtisini açıkladı

Yeni rakamlar, İngiltere'nin Avrupa'da yemek borusu kanseri oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu ve genç yetişkinlerde vakaların arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, milyonlarca kişinin yaşadığı mide ekşimesi probleminin, yemek borusu kanserine işaret edebileceğini belirtirken; sigara ve alkol alışkanlığı olan bireylerin daha fazla risk altında olduğu da vurgulandı.

10 kişiden 8'ini öldürüyor: Oxfordlu profesör yemek borusu kanserinin en yaygın 5 belirtisini açıkladı - 1

İngiltere’de her yıl yaklaşık 9 bin 500 kişiye yemek kanseri teşhisi konuyor ve vakaların çoğu geç teşhis edildiği için 10 kişiden 8'i, 5 yıl içinde hayatını kaybediyor.

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10 kişiden 8'ini öldürüyor: Oxfordlu profesör yemek borusu kanserinin en yaygın 5 belirtisini açıkladı - 2

Erken teşhisin hayat kurtarabileceğini belirten bilim insanları, mide ekşimesinin yemek borusu kanserinin yaygın belirtilerinden biri olduğunu ifade etti.

10 kişiden 8'ini öldürüyor: Oxfordlu profesör yemek borusu kanserinin en yaygın 5 belirtisini açıkladı - 3

Yemek borusu, ağız ile mideyi birbirine bağlayan tüp şeklinde bir yapıdır ve kanserli tümörler, bu tüpün herhangi bir bölümünde gelişebilir.

10 kişiden 8'ini öldürüyor: Oxfordlu profesör yemek borusu kanserinin en yaygın 5 belirtisini açıkladı - 4

Oxford Üniversitesi Hastaneleri'nden Dr. Sheraz Markar; sağlıksız beslenme, sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi gibi yaşam tarzı faktörlerinin, ölümcül hastalığa yakalanma riskini artırabileceğini ifade etti. Dr. Markar, yemek borusu kanserinin kendisini genellikle 5 belirtiyle ele verdiğini açıkladı. 

Bu semptomlar, şu şekilde sıralanıyor:

  • Mide ekşimesi
  • Hazımsızlık
  • Yutma güçlüğü
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Sürekli hasta hissetmek

10 kişiden 8'ini öldürüyor: Oxfordlu profesör yemek borusu kanserinin en yaygın 5 belirtisini açıkladı - 5

Tıp otoriteleri, bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini belirterek uyarıyor.

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