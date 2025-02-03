10 kişiden 8'ini öldürüyor: Oxfordlu profesör yemek borusu kanserinin en yaygın 5 belirtisini açıkladı
Yeni rakamlar, İngiltere'nin Avrupa'da yemek borusu kanseri oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu ve genç yetişkinlerde vakaların arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, milyonlarca kişinin yaşadığı mide ekşimesi probleminin, yemek borusu kanserine işaret edebileceğini belirtirken; sigara ve alkol alışkanlığı olan bireylerin daha fazla risk altında olduğu da vurgulandı.
İngiltere’de her yıl yaklaşık 9 bin 500 kişiye yemek kanseri teşhisi konuyor ve vakaların çoğu geç teşhis edildiği için 10 kişiden 8'i, 5 yıl içinde hayatını kaybediyor.