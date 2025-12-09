10 metrekarelik alanda dünyanın en pahalısını yetiştiriyor. Deneme amaçlı ekmişti, geçim kaynağı olacak

Gelecek yıl safran ekimi yapacağı alanı genişleteceğini söyleyen Demir, "Bu kadar güzel bir verim vereceğini beklemiyorduk. Önümüzdeki sene safranı tarlalarla buluşturacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bunu başaracağız. Önümüzdeki sene 3 dönümlük bir arazide safranı ekmeye başlayacağım. Safran üretimi ilçemizde yaygın olursa, bunun katkısı hem millet için hem devlet için güzel olur. Burada üretilenler hem ebadı olarak hem eni ve kalınlığı, uzunluğu olarak Safranbolu safranından daha iri, daha güzeldir. İnşallah safran üretimi fıstığımızın yanında yeni bir geçim kaynağı olacak. 2 arkadaşımızla beraber bu işe başladık. Toprağımız da güçlü ve verimli olduğu için bu ileride çoğalacak gibi geliyor bana" diye konuştu.

Gercüş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise Demir’e ihtiyaç halinde ziraat mühendisleriyle destek olacaklarını, ilçede katma değeri yüksek ürünlerin yetişmesi için çiftçilerin üretime teşvik edileceğini belirtti.