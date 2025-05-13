100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu?

Her ne kadar bu görünümden memnun olduğunu dile getirse de, deneyin son gününde fiziksel yorgunluk had safhadaydı:



“Kaslarımı kasmak bile acı veriyor. Hiç bu kadar zayıf olmamıştım ama hayatımda da hiç bu kadar iyi görünmemiştim.”



Beşinci günün sonunda toplam 4,5 kilo verdiğini belirten Tennyson, vücudundaki belirgin farklılıkları özellikle uyluk bölgesinde hissettiğini söyledi. Deneyin bitiminde ise şaşırtıcı bir şekilde, uyguladığı aşırı diyeti özleyeceğini ifade etti:





