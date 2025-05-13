100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu?

Kanadalı YouTuber Will Tennyson, “Dünyanın En Ekstrem Diyeti” adını verdiği yeni videosunda, yalnızca dört günde kilo vermeyi başardı. Ancak bu sıra dışı kilo kaybı, ciddi fiziksel ve psikolojik bedelleri de beraberinde getirdi.

100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu? - 1

30 yaşındaki fitness içerik üreticisi, günde sadece 1000 kaloriyle sınırlı, karbonhidratsız bir diyetle dört gün geçirdi. Diyeti boyunca yalnızca küçük porsiyonlarda tavuk ve yeşil sebze tüketen Tennyson, günlük 12 bin adım atmayı, 7.5 litre su içmeyi ve yapay tatlandırıcı ile baharat kullanımını tamamen kesmeyi de şart koştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken video kısa sürede 2,5 milyon izlenmeye ulaştı.

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100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu? - 2

Deneye 5,7 kilo yağla başlayan Tennyson, vücut geliştirme sahnelerinde kaslarını en net şekilde sergilemek amacıyla, vücudundaki tüm yağ oranını minimuma indirmeyi hedefledi. Ancak bu süreç, onun için adeta bir işkenceye dönüştü.

Kendi antrenörü bile uygulanan diyeti “acımasız” olarak nitelendirdi. İlk günün sabahı normal başlayan fenomen, öğleden sonra ciddi bir bitkinlik yaşadı. Açlık hissi, fiziksel halsizlik, baş ağrısı, uykusuzluk ve görme bozuklukları gibi yan etkiler giderek arttı.

Tennyson bu süreci şöyle anlattı:

“Açlıktan ölüyorum. Başım ağrıyor, biraz ağlamak istiyorum. Gecenin bir yarısı uyanırsam mahvolurum.”

100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu? - 3

GÖRME BOZUKLUĞU

Diyetin ilerleyen günlerinde Tennyson’ın enerjisi iyice düştü. Üçüncü gün bacaklarında güçsüzlük baş gösterdi. Hatta televizyon izlemek veya perdeleri açmak gibi küçük eylemler bile dayanılmaz hale geldi.

Yaptırdığı kan testinde, testosteron seviyelerinde ciddi düşüş tespit edildi. Uzmanlara göre bunun nedeni, çinko, magnezyum, D vitamini gibi testosteron üretimi için gerekli besin maddelerinin eksikliğiydi.

“Göz kırpmak bile kardiyo gibiydi. Güneş başımı ağrıttı, oturup hiçbir şey yapmamak tek çözüm gibiydi,” dedi Tennyson.

100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu? - 4

HEDEF: YÜZDE 5 YAĞ ORANI 

Dördüncü günün sonunda, Tennyson hedeflediği yüzde 5 yağ oranına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Ortalama bir erkeğin vücut yağ oranının yüzde 20 civarında olduğu düşünülürse, bu oran dikkat çekici.


100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu? - 5

Her ne kadar bu görünümden memnun olduğunu dile getirse de, deneyin son gününde fiziksel yorgunluk had safhadaydı:

“Kaslarımı kasmak bile acı veriyor. Hiç bu kadar zayıf olmamıştım ama hayatımda da hiç bu kadar iyi görünmemiştim.”

Beşinci günün sonunda toplam 4,5 kilo verdiğini belirten Tennyson, vücudundaki belirgin farklılıkları özellikle uyluk bölgesinde hissettiğini söyledi. Deneyin bitiminde ise şaşırtıcı bir şekilde, uyguladığı aşırı diyeti özleyeceğini ifade etti:


100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu? - 6

“O kadar rutin hale geldi ki, her şey bittiğinde biraz üzüleceğim gibi hissediyorum.”

Will Tennyson’ın bu aşırı diyet deneyimi sosyal medyada büyük ilgi görse de, uzmanlar bu tür hızlı kilo kaybı vaat eden diyetlerin kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzun vadede dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme programı öneriliyor.

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