100 saat boyunca bu diyeti uyguladı: Vücudunda neler oldu?
Kanadalı YouTuber Will Tennyson, “Dünyanın En Ekstrem Diyeti” adını verdiği yeni videosunda, yalnızca dört günde kilo vermeyi başardı. Ancak bu sıra dışı kilo kaybı, ciddi fiziksel ve psikolojik bedelleri de beraberinde getirdi.
30 yaşındaki fitness içerik üreticisi, günde sadece 1000 kaloriyle sınırlı, karbonhidratsız bir diyetle dört gün geçirdi. Diyeti boyunca yalnızca küçük porsiyonlarda tavuk ve yeşil sebze tüketen Tennyson, günlük 12 bin adım atmayı, 7.5 litre su içmeyi ve yapay tatlandırıcı ile baharat kullanımını tamamen kesmeyi de şart koştu.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken video kısa sürede 2,5 milyon izlenmeye ulaştı.