106 yaşındaki Dudu ninenin uzun yaşam sırrı. Vahdettin döneminde doğdu, tüm cumhurbaşkanlarına tanıklık etti
20.03.2026 11:22
İHA
Asırlık ömrünü Simav'ın köyünde sürdüren 106 yaşındaki Dudu Candan, Kütahya'nın yaşayan tarihi oldu. Dudu ninenin uzun yaşamının sırrı bu üç kurala bağlı.
106 yaşındaki Dudu Candan, yaşaımını Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir köyünde sürdürüyor. Dudu nine, hem Osmanlı'nın son dönemine hem de Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık ederek adeta ilçenin ayaklı tarihi oldu.
1920 yılında dünyaya gelen Candan, Sultan VI. Mehmed Vahdeddin döneminde dünyaya geldi. Osmanlı Devleti'nin son yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve 2. Dünya Savaşı'nı gören Candan, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan 12 cumhurbaşkanına da tanıklık etti.
UZUN ÖMRÜNÜN SIRRI
3 çocuk ve 11 torun sahibi olan ve torununun torununu da gören Dudu Candan'ın uzun yaşam sırrı da dikkat çekti. Uzun ömrünü sade bir yaşam tarzına bağlayan Dudu Candan, az yemek yediğini belirtti.
Efir Köyü'nün en yaşlı sakini olarak bilinen Dudu nine, "Sofradan doymadan kalkıyorum. Yoğurt ve yeşilliği bolca tüketiyorum. Doğal besleniyorum" ifadelerini kullandı.
51 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Candan, hayatını evladıyla birlikte sürdürdüğünü belirtti.
"DUDU TEYZEMİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
106 yaşındak, Dudu Candan, "Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri 15 günde bir gelip temizlik yapıyor, çamaşırlarımı yıkıyor. 65 yaş aylığım da geliyor. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.
Dudu Candan'ı düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirten Efir Köyü Muhtarı Salim Koç ise "Her ay mutlaka ziyaret ederim. Yaşlılık aylığını da ben teslim ediyorum. Bir ihtiyacı olup olmadığını sorarım. Dudu Teyzemiz bizim için çok kıymetli" diye konuştu.