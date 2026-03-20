106 yaşındaki Dudu ninenin uzun yaşam sırrı. Vahdettin döneminde doğdu, tüm cumhurbaşkanlarına tanıklık etti

3 çocuk ve 11 torun sahibi olan ve torununun torununu da gören Dudu Candan'ın uzun yaşam sırrı da dikkat çekti. Uzun ömrünü sade bir yaşam tarzına bağlayan Dudu Candan, az yemek yediğini belirtti.

Efir Köyü'nün en yaşlı sakini olarak bilinen Dudu nine, "Sofradan doymadan kalkıyorum. Yoğurt ve yeşilliği bolca tüketiyorum. Doğal besleniyorum" ifadelerini kullandı.

51 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Candan, hayatını evladıyla birlikte sürdürdüğünü belirtti.