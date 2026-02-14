112'yi arayıp Sevgililer Günü için pasta istedi, bin 882 TL ceza yedi

Çağrı merkezini gereksiz ve asılsız çağrılarla meşgul eden vatandaşa da Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL para cezası kesildi.

Acil çağrı merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığına ve asılsız, gereksiz çağrıların önem arz eden vakaların ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çeken yetkililer, bu tür aramaların gerçek bir ihbarda kurtarılması gereken bir cana sebep olabileceğini de eklediler.

Çağrı merkezi yetkilileri devamında, Sevgililer Günü hatırlatması yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notunu düştü.