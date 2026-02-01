117 saat enkazda kaldı, protez bacağıyla öğretmenlik hayaline koşuyor

Depremlerin ardından Adana Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Zeliha'nın yeniden yürüyebilmesi için devreye girdi. Yapılan operasyonda bacağına protez takılan küçük kız ayağa kalkmayı başardı. Öğretmen olmayı hayal eden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zeliha Yılmaz, eğitimini Adıyaman'da sürdürüyor.

Küçük kız "Tekrar yürüyüp koşabiliyorum, çok mutluyum. Küçüklüğümden beri öğretmenliği çok seviyorum. Öğretmen olabilmek için çalışıyorum. Sabahları okula gidiyor, orada arkadaşlarımla oynuyorum. Parka da gidiyor, arkadaşlarımla güzel vakit geçiyorum. Annem bana çok destek oluyor." şeklinde açıklamalarıyla hayallerine adım attığını açıkladı.