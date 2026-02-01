117 saat enkazda kaldı, protez bacağıyla öğretmenlik hayaline koşuyor
AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde Adıyaman'da evlerinin yıkılması sonucunda enkaz altında kalan Zeliha Yılmaz protez bacağı ile hayata tutundu.
DEPREMDEN SONRA AYAĞA KALKTI
Yılmaz ailesi 6 Şubat depremlerine evlerinde yakalandı. Binanın yıkılması nedeniyle baba Oğuzhan, anne Özlem ile kızları 11 yaşındaki Zeynep ve o dönem 6 yaşında olan Zeliha Yılmaz, enkaz altında kaldı. Anne ve kızı Zeliha, afetten 117 saat sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerinin desteğiyle yaralı kurtarıldı, baba ve kızı Zeynep'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kız üzerine düşen kolon sebebiyle sol bacağından ampute edildi.
ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR
Depremlerin ardından Adana Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Zeliha'nın yeniden yürüyebilmesi için devreye girdi. Yapılan operasyonda bacağına protez takılan küçük kız ayağa kalkmayı başardı. Öğretmen olmayı hayal eden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zeliha Yılmaz, eğitimini Adıyaman'da sürdürüyor.
Küçük kız "Tekrar yürüyüp koşabiliyorum, çok mutluyum. Küçüklüğümden beri öğretmenliği çok seviyorum. Öğretmen olabilmek için çalışıyorum. Sabahları okula gidiyor, orada arkadaşlarımla oynuyorum. Parka da gidiyor, arkadaşlarımla güzel vakit geçiyorum. Annem bana çok destek oluyor." şeklinde açıklamalarıyla hayallerine adım attığını açıkladı.