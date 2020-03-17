12 günlük inzivadan çıkan Jared Leto: Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum

48 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, dün Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Vay canına. 12 gün önce çölde sessiz bir meditasyona başladım. Tamamıyla izole edilmiş haldeydik. Telefonsuz, iletişimsiz, vs. Dışarıda neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Dün bambaşka bir dünyada yürüdük. Sonsuza kadar değişmiş bir dünyada. En azından çıldırtıcı olduğu söylenebilir. Arkadaşlarımdan ve ailemden mesajlar alıyorum, neler olduğunu anlamaya çalışıyorum” dedi.