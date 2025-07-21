12 saat piştikten sonra sofraya gelen lezzet: Doğal antibiyotik olarak biliniyor, vatandaş yaz-kış tüketiyor

Beyran, 12 saat boyunca büyük kazanlarda pişirilerek hazırlanıyor. Haşlanmış et, pirinç, et suyu, sarımsak ve pul biber başta olmak üzere çeşitli baharatlar ile hazırlanan yemek, kentteki birçok lokanta ve restoranda sürekli hazır bulunuyor. Doğal antibiyotik özelliği taşıdığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürülen yemeğin hazırlanması saatler sürüyor.