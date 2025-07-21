12 saat piştikten sonra sofraya gelen lezzet: Doğal antibiyotik olarak biliniyor, vatandaş yaz-kış tüketiyor

Gaziantep mutfağının en sevilen yemeklerinden olan, kemik suyu, et, pirinç ve baharatlarla hazırlanan beyranın sofraya gelmesi 12 saat sürüyor.

12 saat piştikten sonra sofraya gelen lezzet: Doğal antibiyotik olarak biliniyor, vatandaş yaz-kış tüketiyor - 1

Gastronomi şehri Gaziantep'in meşhur tescilli lezzetlerinden olan beyran, günün her saatinde tercih edilen yemeklerin arasında yer alıyor.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması günlük yaşamı olumsuz etkilese de, kentin vazgeçilmez lezzetine ilgi azalmıyor.

YAŞAM HABERLERİ

12 saat piştikten sonra sofraya gelen lezzet: Doğal antibiyotik olarak biliniyor, vatandaş yaz-kış tüketiyor - 2

Beyran, 12 saat boyunca büyük kazanlarda pişirilerek hazırlanıyor. Haşlanmış et, pirinç, et suyu, sarımsak ve pul biber başta olmak üzere çeşitli baharatlar ile hazırlanan yemek, kentteki birçok lokanta ve restoranda sürekli hazır bulunuyor. Doğal antibiyotik özelliği taşıdığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürülen yemeğin hazırlanması saatler sürüyor.

12 saat piştikten sonra sofraya gelen lezzet: Doğal antibiyotik olarak biliniyor, vatandaş yaz-kış tüketiyor - 3

Doğal ilik özünden yapılan suyuyla vatandaşlara şifa dağıtan beyran, uzun uğraşlar sonucu kısık ateşte pişiriliyor.

12 saat piştikten sonra sofraya gelen lezzet: Doğal antibiyotik olarak biliniyor, vatandaş yaz-kış tüketiyor - 4

Beyranın Gaziantep'e özgü yemeklerden olduğunu belirten Ömer Yozbatıran, şu ifadeleri kullandı:

''Beyran şifa kaynağıdır. Yaz-kış her mevsim yenilir. Beyranın terletme özelliği vardır. İçerisindeki karabiber, sarımsak ve pul biber, doğal antibiyotiktir.''

12 saat piştikten sonra sofraya gelen lezzet: Doğal antibiyotik olarak biliniyor, vatandaş yaz-kış tüketiyor - 5

Hava 45 derece sıcak olmasına rağmen beyran yemeye geldiğini ifade eden vatandaşlardan Tuncay Andı ise "Dişimiz ağrısa bile içeriz. Çünkü faydalı bir yemektir'' dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER