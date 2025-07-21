12 saat piştikten sonra sofraya gelen lezzet: Doğal antibiyotik olarak biliniyor, vatandaş yaz-kış tüketiyor
Gaziantep mutfağının en sevilen yemeklerinden olan, kemik suyu, et, pirinç ve baharatlarla hazırlanan beyranın sofraya gelmesi 12 saat sürüyor.
Gastronomi şehri Gaziantep'in meşhur tescilli lezzetlerinden olan beyran, günün her saatinde tercih edilen yemeklerin arasında yer alıyor.
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması günlük yaşamı olumsuz etkilese de, kentin vazgeçilmez lezzetine ilgi azalmıyor.