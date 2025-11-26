12 yıl önce sokaklardan kurtardığı kedisiyle 65 şehir gezdi

Emekli Mustafa Rahmi Erçetin, 2013 yılında Bursa’nın Bademli köyünde sokakta gördüğü 1 aylık Tekir cinsi kediyi sahiplenerek 'Sylvia' adını verdi. Kedilere düşkün olan ve o dönemde 7 kedi besleyen Erçetin, kısa sürede Sylvia ile özel bir bağ kurdu. Adeta omzunda yaşamaya başlayan Sylvia’yı bisiklet gezilerine de götüren Erçetin, Eskişehir’in tamamını gezdikten sonra otomobiliyle şehir turlarına başladıklarını, yaklaşık 65 il gezdiklerini söyledi. Erçetin, kedisiyle Yunanistan’ın Selanik kentini ve daha sonra Avrupa’yı gezmek istediğini de anlattı.