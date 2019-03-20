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13. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başladı (Ünlü isimler akın etti)

Bu yıl 13. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başladı. İlk gününde üç farklı defilenin gerçekleştiği etkinliğe birçok ünlü isim de katıldı.

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    Zorlu PSM'de düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un ilk gününde Emre Pakel, WSM ve DB Berdan defileleri yer aldı.

    (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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    Deniz Berdan'ın kızı Begüm ile hazırladığı defilede ünlü rapçi Ceza ve oyuncu Merve Çağıran da podyuma çıktı.
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    13. kez düzenelenen etkinliğe birçok ünlü isim de katıldı.
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    Başak Dizer
  • 5

    Büşra Develi
  • 6

    Bade İşçil
  • 7

    Pınar Tezcan-Ahu Yağtu
  • 8

    Merve Boluğur
  • 9

    Pınar Altuğ
  • 10

    Abdullah Avcı-Hulya Avcı
  • 11

    Gonca Vuslateri
  • 12

    Ahu Yağtu
  • 13

    Büşra Develi
  • 14

    Kıvılcım Ural
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    Aslıhan Karalar
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