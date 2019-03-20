13. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başladı (Ünlü isimler akın etti)
Bu yıl 13. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başladı. İlk gününde üç farklı defilenin gerçekleştiği etkinliğe birçok ünlü isim de katıldı.
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Zorlu PSM'de düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un ilk gününde Emre Pakel, WSM ve DB Berdan defileleri yer aldı.
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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2Deniz Berdan'ın kızı Begüm ile hazırladığı defilede ünlü rapçi Ceza ve oyuncu Merve Çağıran da podyuma çıktı.
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313. kez düzenelenen etkinliğe birçok ünlü isim de katıldı.
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4Başak Dizer
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5Büşra Develi
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6Bade İşçil
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7Pınar Tezcan-Ahu Yağtu
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8Merve Boluğur
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9Pınar Altuğ
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10Abdullah Avcı-Hulya Avcı
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11Gonca Vuslateri
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12Ahu Yağtu
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13Büşra Develi
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14Kıvılcım Ural
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15Aslıhan Karalar