13 yaşındaki otizmli Cafer'in askerlik hayali gerçek oldu

Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünde yaşayan 13 yaşındaki otizm teşhisi konulan Cafer Çelik'in askerlik hayali 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleştirildi.

Geçmişte katıldığı bir programda Cafer'in askerlik hayalini öğrenen Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın'ın talimatıyla ekipler, asker kıyafetleri ile Cafer Çelik'in evine gitti. Asker üniformasını gören Cafer, sevinçle hazır ola geçti ve asker selamı verdi. Ardından Çelik, babası Şükrü Çelik ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti.