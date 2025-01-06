13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor

İngiltere'de gerçekleşen geniş çaplı çalışmada, düzenli olarak az yağlı süt tüketen kişilerin kaygı bozukluğu teşhisi alma olasılığının, hiç süt içmeyenlere oranla üçte bir daha düşük olduğu, depresyona girme olasılıklarının ise yüzde 16 daha az olduğu belirlendi. Ayrıca yarım yağlı sütün koruyucu etkisinin, tam yağlı veya yağsız süte göre daha fazla olduğu tespit edildi.