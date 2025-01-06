13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor
İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, çayı yarım yağlı süt ile tüketmenin, depresyon ve anksiyete riskini azalttığını ortaya koydu. 13 yıl süren araştırmanın sonuçları büyük ses getirirken; uzmanlar, düzenli olarak yarım yağlı süt tüketen kişilerin daha düşük kaygı riskine sahip olduğunu vurguladı.
Son yapılan araştırmalar, her gün bir fincan çaya yarım yağlı süt eklemenin, depresyon ve anksiyete riskini azaltabileceğini gösterdi.