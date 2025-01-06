13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, çayı yarım yağlı süt ile tüketmenin, depresyon ve anksiyete riskini azalttığını ortaya koydu. 13 yıl süren araştırmanın sonuçları büyük ses getirirken; uzmanlar, düzenli olarak yarım yağlı süt tüketen kişilerin daha düşük kaygı riskine sahip olduğunu vurguladı.

13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor - 1

Son yapılan araştırmalar, her gün bir fincan çaya yarım yağlı süt eklemenin, depresyon ve anksiyete riskini azaltabileceğini gösterdi.

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13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor - 2

İngiltere'de gerçekleşen geniş çaplı çalışmada, düzenli olarak az yağlı süt tüketen kişilerin kaygı bozukluğu teşhisi alma olasılığının, hiç süt içmeyenlere oranla üçte bir daha düşük olduğu, depresyona girme olasılıklarının ise yüzde 16 daha az olduğu belirlendi. Ayrıca yarım yağlı sütün koruyucu etkisinin, tam yağlı veya yağsız süte göre daha fazla olduğu tespit edildi.

13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor - 3

Ancak veganlar için olumsuz bir durum söz konusu. Soya veya yulaf sütü gibi alternatif içecekler tüketen kişilerin, kaygı ve depresyon riskinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Bilim insanları, yarım yağlı sütün yağ dengesinin, beyin üzerinde olumlu bir etki yarattığını ve ‘iyi hissetme’ hormonları olan serotonin ve dopamin seviyelerini artırdığını belirtti.

13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor - 4

İngiltere'de yürütülen araştırmada, 36 ila 73 yaşları arasında, 357.568 kişi 13 yıldan fazla bir süre boyunca izlendi.

13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor - 5

Bu süre zarfında 13.065 kişiye depresyon, 13.339 kişiye ise anksiyete teşhisi kondu. Araştırmada, düzenli olarak yarım yağlı süt içenlerin, hiç süt içmeyenlere kıyasla depresyon riski açısından yüzde 16 daha düşük, kaygı riski açısından ise yüzde 29 daha düşük bir orana sahip olduğu bulundu.

13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor - 6

Buna karşılık, tam yağlı veya yağsız süt tüketenlerin kaygı riskinin düştüğü ancak depresyon riskinin azalmadığı ortaya çıktı.

13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor - 7

Süt ürünü tüketmeyenlerin ise herhangi bir süt ürünü tüketenlere göre kaygı ve depresyon tanısı alma olasılıklarının daha yüksek olduğu belirlendi.

13 yıl süren araştırma sonuçlandı: Çayı böyle tüketmek depresyon ve anksiyeteyi azaltıyor - 8

Uzmanlar, bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını ancak yapılan çalışmanın, ruh sağlığı için umut verici sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

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