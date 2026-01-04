14 köyün yaylası bir arada bulunuyor. Beyaz örtüyle kaplandı

04.01.2026 16:26

İHA

Bolu'nun güneydoğusunda Kartalkaya yolu üzerinde bulunan 14 köy yaylasından oluşan Sarıalan Yaylası, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

IHA

Bolu'nun güneydoğusunda Kartalkaya yolu üzerinde bulunan 14 köy yaylasından oluşan Sarıalan Yaylası, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

IHA

Bolu kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede konumlanan bölge, kar yağışının ardından eşsiz bir güzelliğe büründü. Bolu'nun güneydoğusunda yer alan Sarıalan, bünyesinde barındırdığı 14 farklı köy yaylası ile geniş bir alana yayılıyor. 

IHA

Çam ormanları arasındaki konumu ve düz yapısıyla özellikle kampçılar ve doğa tutkunları için benzersiz bir rota sunan yayla, sessizliği ve temiz havasıyla dikkat çekiyor. 

IHA

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle beyaza bürünen yayla evleri ve çam ağaçları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede yaşanan kış güzelliği havadan dron ile görüntülendi.