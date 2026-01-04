14 köyün yaylası bir arada bulunuyor. Beyaz örtüyle kaplandı
04.01.2026 16:26
İHA
Bolu'nun güneydoğusunda Kartalkaya yolu üzerinde bulunan 14 köy yaylasından oluşan Sarıalan Yaylası, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede konumlanan bölge, kar yağışının ardından eşsiz bir güzelliğe büründü. Bolu'nun güneydoğusunda yer alan Sarıalan, bünyesinde barındırdığı 14 farklı köy yaylası ile geniş bir alana yayılıyor.
Çam ormanları arasındaki konumu ve düz yapısıyla özellikle kampçılar ve doğa tutkunları için benzersiz bir rota sunan yayla, sessizliği ve temiz havasıyla dikkat çekiyor.