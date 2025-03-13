14 Mart doktorlar çalışıyor mu? Yarın hastaneler ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı mı, açık mı?
14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanırken gözler sağlık ocakları ve hastanelere çevrildi. Resmi tatil günlerinde hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ederken sağlık ocakları veya diğer bir ifadeyle aile hekimleri kapalı oluyor. Türk Tabipler Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, 14 Mart cuma günü greve gideceğini açıkladı. Peki 14 Mart Aile hekimleri çalışıyor mu, hastaneler açık mı? İşte, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık kurumlarının çalışma bilgisi…
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Türk Tabipler Birliği 14 Mart’ta grev kararı aldı. Normal şartlarda cuma günü aile hekimleri ve hastanelerde doktor kontrolü olanlar ise çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. 14 Mart Tıp Bayramı, resmi tatil olmadığından normal şartlarda doktorlar sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Grev kararının alınmasının ardından hastaneler, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumlarının çalışma günleri ve saatleri gündeme geldi. Peki Yarın sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…