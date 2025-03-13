14 Mart doktorlar çalışıyor mu? Yarın hastaneler ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı mı, açık mı?

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN GREV KARARI

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada “ 14 Mart günü, mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV’deyiz! 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka Bir Sağlık Sistemi”ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz. ifadeleri kullanıldı.