14 Mart sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Yarın doktorlar çalışıyor mu, grevde mi?
14 Mart Tıp Bayramı’nda bazı sağlık çalışanlarının grev kararı almasının ardından aile sağlığı merkezleri, hastane ve diğer sağlık kurumlarında tedavi olmak isteyen hastalar, çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Türk Tabipler Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, cuma günü grev kararı aldığını duyurdu. Normal şartlarda 14 Mart Tıp Bayramı resmi tatil olmadığından sağlık kurumları, çalışma saatlerine uygun olarak hizmet vermeye devam ediyordu. Peki 14 Mart aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Yarın sağlık ocakları açık mı? İşte, grev kararıyla ilgili yapılan açıklamalar…
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Türk Tabipler Birliği 14 Mart’ta grev kararı aldı. Normal şartlarda cuma günü aile hekimleri ve hastanelerde doktor kontrolü olanlar ise çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. 14 Mart Tıp Bayramı, resmi tatil olmadığından normal şartlarda doktorlar sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Grev kararının alınmasının ardından hastaneler, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumlarının çalışma günleri ve saatleri gündeme geldi. Peki Yarın sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…