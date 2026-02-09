14 Şubat Sevgililer Günü için hediye önerileri. Sevginizi yansıtmanın en özel hali
09.02.2026 16:38
NTV - Haber Merkezi
Sevgililer Günü yaklaşırken, ilişkinizi özel kılacak hediye fikirleri arayışındaki çiftler için birbirinden anlamlı ve kullanışlı seçenekler derledik. Kahve makinelerinden akıllı saatlere, fotoğraf makinelerinden mücevherlere kadar, her zevke hitap eden hediye önerileriyle sevgilinize unutulmaz bir sürpriz hazırlayabilirsiniz.
KAHVE MAKİNESİ
Hoş sohbetlerin eşlikçisi olan kahveyi çift olarak tüketmeyi seviyorsanız en iyi hediye seçeneği olarak karşınıza kahve makinesi çıkıyor. Yeni nesil kahvelerin yapılabildiği makineler ve daha çok klasikçilerin sevdiği Türk kahvesi makineleri gibi seçenekleriniz bulunuyor. Kahve makinesi hediyesi sevgilinizin damak tadına yakışır kahve çeşitlerini derin sohbetlerinizin yanında eşlikçi olmasını sağlıyor.
AKILLI SAAT-FOTOĞRAF MAKİNESİ
Spor yapmayı seven ya da spora başlama kararı alan sevgilinize en iyi hediye seçeceği akıllı saatlerdir. Bu hediye sevgilinizin sağlık verilinin kaydedilerek ilerlemesini takip etmesini sağlıyor.
Yaşadığınız anıları kaydetmek isteyen ve fotoğraf çekmek için gezilere çıkmayı seven bir çiftseniz fotoğraf makinesi hediye almak hem anlamlı hem de kullanışlı bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor. Birlikte yaşadığınız anıların ölümsüzleşmesi için poloraid fotoğraf baskısı yapan fotoğraf makinelerini hediye etmek “Seninle anılarımızı ölümsüzleştirmek” istiyorum hissiyatı veriyor
WORKSHOPP BİLETİ-TAKI
Birlikte geçirdiğiniz kaliteli ve sevgi dolu bir zaman dilimi sevgilinize verilebilecek en güzel hediyeler arasında yer alıyor. Kişisel zevkleriniz doğrultusunda gideceğiniz workshopp eğitimleri yaşanabilecek güzel anların hediyesi oluyor.
Kadın veya erkek fark etmeksizin mücevher kullanımı günden güne artıyor. Sevgililer Gününün de yaklaşmasıyla beraber kuyumcular ve mücevhercilerde özel indirimler başladı. Özel indirimlerden yararlanarak hem sevgilinizi hem de bütçenizi mutlu ediyor olacaksınız.