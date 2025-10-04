15 dakikalık rutin: Bir terapiste göre kaygılı düşünceleri nasıl yenersiniz?
Anksiyete yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar, kaygı düşüncelerinin hızla büyüyebileceğini, ancak erken fark edilirse kontrol altına alınabileceğini söylüyor.
İngiltere’de son dönemde bir “anksiyete salgını” yaşandığı belirtiliyor. Ülkede 8,6 milyon kişi, anksiyete belirtilerinin tedavisinde de kullanılan antidepresanlar alıyor.
Psikoterapist Sally Baker, kaygılı düşüncelerin zihinde birer “tohum” gibi filizlendiğini söylüyor ve bu tohumların büyümesi için gerekli koşulların insan zihninde fazlasıyla bulunduğuna dikkat çekiyor. Baker, Daily Mail’e yaptığı açıklamada,
“Kaygılı düşüncelerinize ne kadar çok dikkat ederseniz, onlara o kadar güneş ışığı ve nem vermiş olursunuz,” diyerek bu düşünceleri beslememek gerektiğini vurguluyor.