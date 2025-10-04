15 dakikalık rutin: Bir terapiste göre kaygılı düşünceleri nasıl yenersiniz?

Anksiyete yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar, kaygı düşüncelerinin hızla büyüyebileceğini, ancak erken fark edilirse kontrol altına alınabileceğini söylüyor.

15 dakikalık rutin: Bir terapiste göre kaygılı düşünceleri nasıl yenersiniz? - 1


İngiltere’de son dönemde bir “anksiyete salgını” yaşandığı belirtiliyor. Ülkede 8,6 milyon kişi, anksiyete belirtilerinin tedavisinde de kullanılan antidepresanlar alıyor.

Psikoterapist Sally Baker, kaygılı düşüncelerin zihinde birer “tohum” gibi filizlendiğini söylüyor ve bu tohumların büyümesi için gerekli koşulların insan zihninde fazlasıyla bulunduğuna dikkat çekiyor. Baker, Daily Mail’e yaptığı açıklamada,

“Kaygılı düşüncelerinize ne kadar çok dikkat ederseniz, onlara o kadar güneş ışığı ve nem vermiş olursunuz,” diyerek bu düşünceleri beslememek gerektiğini vurguluyor.

YAŞAM HABERLERİ

15 dakikalık rutin: Bir terapiste göre kaygılı düşünceleri nasıl yenersiniz? - 2

“ZİHİNSEL DÖNGÜYÜ KIRMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Baker’a göre, kaygı sarmalı fark edildiğinde yapılması gereken ilk şey, düşünceyi kesintiye uğratmak:

“Kafanızın içinde sessizce ya da yüksek sesle bir ses çıkarabilirsiniz. Bu, faydasız bir düşünce olduğunu kabul etmek ve zinciri kırmak için etkili bir yoldur.”

15 dakikalık rutin: Bir terapiste göre kaygılı düşünceleri nasıl yenersiniz? - 3

Uzman, sinir sistemini yatıştırmak için basit iki fiziksel yöntemi de öneriyor:

Bir pencereye ya da kapıya gidip birkaç derin nefes almak,

Ya da bir merdivenden yukarı çıkmak.

Bu küçük hareketlerin, bedenin alarm tepkisini durdurmada etkili olduğu belirtiliyor.

T

15 dakikalık rutin: Bir terapiste göre kaygılı düşünceleri nasıl yenersiniz? - 4

ANIMLA, SAKİNLEŞTİR, DEĞİŞTİR 

Baker, kaygı yönetiminde kullandığı ICE (Identify–Calm–Exchange) adlı yöntemi, özellikle panik atak geçiren danışanlarına öneriyor. Yöntem üç aşamadan oluşuyor:

TANIMLA, SAKİNLEŞTİR, DEĞİŞTİR

Baker, kaygı yönetiminde kullandığı ICE (Identify–Calm–Exchange) adlı yöntemi, özellikle panik atak geçiren danışanlarına öneriyor. Yöntem üç aşamadan oluşuyor:

Identify (Tanımla):

Kaygıya neden olan düşünceyi ve bedende yarattığı hissi fark etmek. “Kaygıyı başınızda mı, kalbinizde mi, midenizde mi hissediyorsunuz?” diye sormak ilk adım.

Calm (Sakinleştir):

İki sabit noktaya —örneğin bir resim köşesiyle duvardaki bir desen arasına— odaklanarak zihni dış dünyaya yönlendirmek.

Baker, “Bu iki nokta arasında dikkatinizi değiştirin, ardından aradaki boşluğa odaklanın. O boşlukta tepki verilecek hiçbir şey olmadığını fark ettiğinizde, beden kimyanız da sakinleşir,” diyor.

Exchange (Değiştir):

Zihin sakinleştiğinde, kaygıya neden olan düşünceye yeniden dönülüyor. Baker, “Eski stres kimyası, yerini yeni ve dengeli bir kimyaya bırakır,” diye açıklıyor.

15 dakikalık rutin: Bir terapiste göre kaygılı düşünceleri nasıl yenersiniz? - 5

“Kaygı Normal, Ama Kontrol Edilebilir”

Uzmanlara göre, herkes zaman zaman kaygı hisseder; bu insan olmanın doğal bir parçası. Ancak kaygı, günlük yaşamı etkilemeye başladığında Yaygın Kaygı Bozukluğu’na (YAB) dönüşebilir.

15 dakikalık rutin: Bir terapiste göre kaygılı düşünceleri nasıl yenersiniz? - 6

Baker, “Zihnimiz, kaygı için mükemmel bir üreme alanı olsa da, onu kontrol altına alabilecek araçlara da sahibiz,” diyerek sözlerini tamamlıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER