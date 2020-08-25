15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor

15'inci kez düzenlenen İstanbul Moda Haftası, corona virüs salgını nedeniyle ilk defa dijital platformlardan yayınlanacak. 12-16 Ekim tarihleri arasında uluslararası platformlarda yayınlanacak etkinlikte defilelerin çekimleri ise Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire'de kurulan podyumlarda sürüyor.

25.08.2020 - 14:59 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 15:02

15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor - 1
Mercedes-Benz Fashion Week, bu yıl salgın nedeniyle 12-16 Ekim günleri arasında dijital platformlarda yayınlanacak.


15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor - 2
Çekimleri başlayan defileler uluslararası platformlarda da kendisine yer bulacak. Bu nedenle organizasyon Türkiye'nin tanıtımı için de önemli.


15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor - 3
Mekan seçimleri de ona göre yapıldı. Göz alıcı tasarımlar, gözalıcı manzarasıyla Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire'de kurulan podyumlarda sergileniyor.


15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor - 4
18 moda tasarımcısının defile ve fotoğraf çekimleri Galataport İstanbul'un rıhtım alanı ile restore edilen Paket Postanesi binasında yapılıyor.


15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor - 5
Doğuş Grubu'nun Bilgili Holding ortaklığıyla yaptığı "Galataport İstanbul", Türkiye'ye gelecek turistler için önemli bir nokta olacak.


15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor - 6
Cruise gemilerinin yanaşacağı dev bir limanın yanı sıra içindeki restoran, kafe, müze, mağaza ve ofisleri ile bir yaşam alanı olarak nitelendirilen Galataport İstanbul'da inşaatın yüzde 75'i bitti.


15. İstanbul Moda Haftası'nın kalbi Galataport İstanbul'da atıyor - 7
1.7 milyar dolarlık yatırım ile İstanbulluları 200 yıl sonra yeniden sahil ile buluşturacak proje 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak.

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