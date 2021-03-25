15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde

ntv.com.tr 25.03.2021 - 10:39
Prenses Leonor de Borbón, İspanya kraliçesi olacağı günü beklerken kraliyet adına büyük adımlar atıyor. 15 yaşındaki Prenses Leonor, ilk kez babası Kral 4. Felipe ve annesi Kraliçe Letizia yanında olmadan, tek başına kraliyet görevinde bulundu.
Prenses, Madrid’de bulunan dil ve kültür merkezi Cervantes Enstitüsü’nün 30’uncu yılı kutlamasına başkanlık etti.
Sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen törene Leonor, kısa topuklu ayakkabıları, fırfırlı elbisesi ve maskesiyle katıldı.
Enstitü uzmanlarıyla gerçekleşen buluşmada, Prenses Leonor, İspanya Anayasası ve Cervantes’in yazdığı Don Quixote de la Mancha (Don Kişot) kitabını enstitüye hediye etti.
Prenses Leonor ve 13 yaşındaki kardeşi Prenses Sofia, geçen yıl nisan ayında Dünya Kitap Günü’nde Don Kişot kitabından bir bölüm okumuştu.
Geleceğin kraliçesi Prenses Leonor, eylül ayında İspanya’dan ayrılarak Galler’deki UWC Atlantic College’ta eğitim alacak. Bu okula daha önce başka kraliyet mensupları da gitmişti. Hollanda Kralı Willem-Alexander, Belçika Prensesi Elisabeth gibi isimler de aynı okulda eğitim görmüştü.
Prenses Leonor, iki yıllık kolej eğitiminin ardından babasının İspanya kralı olmaya hazırlandığı dönemde yaptığı gibi askeri eğitim alacak.