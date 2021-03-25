15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde

Geleceğin kraliçesi Prenses Leonor, eylül ayında İspanya’dan ayrılarak Galler’deki UWC Atlantic College’ta eğitim alacak. Bu okula daha önce başka kraliyet mensupları da gitmişti. Hollanda Kralı Willem-Alexander, Belçika Prensesi Elisabeth gibi isimler de aynı okulda eğitim görmüştü.