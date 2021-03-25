15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde

İspanya kraliyetinin küçük kızlarından Prenses Leonor de Borbón, artık 15 yaşında ve ilk kez tek başına bir kraliyet görevine başkanlık etti.

ntv.com.tr 25.03.2021 - 10:39

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 1

Prenses Leonor de Borbón, İspanya kraliçesi olacağı günü beklerken kraliyet adına büyük adımlar atıyor. 15 yaşındaki Prenses Leonor, ilk kez babası Kral 4. Felipe ve annesi Kraliçe Letizia yanında olmadan, tek başına kraliyet görevinde bulundu.

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 2

Prenses, Madrid’de bulunan dil ve kültür merkezi Cervantes Enstitüsü’nün 30’uncu yılı kutlamasına başkanlık etti.  

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 3

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen törene Leonor, kısa topuklu ayakkabıları, fırfırlı elbisesi ve maskesiyle katıldı.

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 4

Enstitü uzmanlarıyla gerçekleşen buluşmada, Prenses Leonor, İspanya Anayasası ve Cervantes’in yazdığı Don Quixote de la Mancha (Don Kişot) kitabını enstitüye hediye etti.

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 5
Leonor’un enstitüdeki ilk kraliyet görevi, iki yıl önce, 13 yaşındayken gerçekleşmişti. Prenses, İspanya Anayasası’ndan bir bölüm okumuştu.
15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 6

Prenses Leonor ve 13 yaşındaki kardeşi Prenses Sofia, geçen yıl nisan ayında Dünya Kitap Günü’nde Don Kişot kitabından bir bölüm okumuştu.

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 7

Geleceğin kraliçesi Prenses Leonor, eylül ayında İspanya’dan ayrılarak Galler’deki UWC Atlantic College’ta eğitim alacak. Bu okula daha önce başka kraliyet mensupları da gitmişti. Hollanda Kralı Willem-Alexander, Belçika Prensesi Elisabeth gibi isimler de aynı okulda eğitim görmüştü.

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 8

Prenses Leonor, iki yıllık kolej eğitiminin ardından babasının İspanya kralı olmaya hazırlandığı dönemde yaptığı gibi askeri eğitim alacak.

15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 9
15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 10
15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 11
15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 12
15 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor ilk kez tek başına görevde - 13

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER