16 yaşındaki Rashed Saif Belhasa fenomene dönüştü
Dubai'de yaşayan ve sosyal medya fenomenine dönüşen Rashed Saif Belhasa lüks hayatıyla gündemden düşmüyor. Belhasa, Nusret'ten Messi'ye istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabaya biniyor ve servetine servet katıyor.
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1Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın 16 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomene dönüştü.
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2Lüks yaşamını gözler önüne seren sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlana bir programda açıklamalarda bulundu.
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3Genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşen, istediği arabayı alan Belhasa, Instagram'da kısa sürede 1.5 milyon takipçiyi geçti.
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4Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.
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5Belhasa en büyük tutkusunun arabalar ve ayakabbılar olduğunu dile getiriyor.
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6Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde olduğu iddia ediliyor.
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7Belhasa ayakkabıları için kendisine ayrı bir oda da yaptırmış.
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8Genç fenomenin garajında birçok lüks otomobil de bulunuyor.
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Belhasa, katıldığı etkinliklerde birçok ünlü isimle çekildiği kareleriyle paylaşımlarda bulunuyor.
İşte Belhasa'nın diğer Instagram paylaşımlarından bazıları...
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