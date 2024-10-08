17 milyarda bir ihtimal! Dört kızını aynı gün doğurdu ama dördüz değiller

36 SAATLİK DOĞUM SONRASI YİNE AYNI TARİH

Aralık 2017'nin başında hamile kalan Kristen, Ağustos sonunda doğum yapacağını biliyordu, ancak bunun ilk kızının doğum gününe denk geleceğini hiç tahmin etmemişti. Anne "İki kızımızın aynı doğum gününe sahip olması büyük bir tesadüftü. İnanamadık" diye konuştu.

Kristen, üçüncü kızlarının hamileliğinde de doğumu eylül ortasında bekliyordu. Ancak rahatsızlığından dolayı erken doğuma alındı. 23 Ağustos’ta hastaneye yatan Kristen 36 saatlik doğum sancısının ardına 25 Ağustos’ta üçüncü kızlarını dünyaya getirdi.