17 milyarda bir ihtimal! Dört kızını aynı gün doğurdu ama dördüz değiller
ABD'de yaşayan Kristen Lammert isimli anne, 17 milyarda bir görülen tesadüfü anlattı. Lammert, dört kızının da aynı gün doğduğunu ancak dördüz olmadıklarını söyledi. Farklı yaşlardaki dört kızı da tesadüfen 25 Ağustos'ta dünyaya geldi.
HEPSİ NORAL DOĞUM
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Kristen ve 36 yaşındaki Nick Lammert çiftinin dört çocuğu var.
Her biri farklı yaşlarda olan kız çocuklarını ilginç kılan ise hepsinin aynı tarihte, planlanmadan doğmuş olması.
Çiftin dokuz, altı, üç yaşında ve iki aylık olan kızlarının hepsi 25 Ağustos'ta dünyaya geldi. Üstelik hepsi normal doğum.