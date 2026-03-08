17 yaşında sanayinin biriciği oldu. Selen usta sanayide kadınlar devrimini başlattı
08.03.2026 11:28
İHA
17 yaşındaki Selen Tıraşoğlu babasının tamirhanesinde otomobil tamiri ile ilgileniyor. Müşteriler genç kadına takdir ediyor.
MÜŞTERİLER ONA HAYRAN
Antalya'da 45 yıldır oto tamirciliği yapan babası İbrahim Tıraşoğlu'nun yanında büyüyen 17 yaşındaki Selen Tıraşoğlu, çocukluğundan beri baba mesleğine ilgi duyuyordu. Lise döneminde otomobillere ilgisini fark ederek Endüstri Meslek Lisesi'ni tercih etti. Okul çıkışlarında babasının tamirhanesine gelerek çalışmaya başlayan genç kız, kısa sürede araç tamir setlerine hakimiyet kazandı.
Sanayi sitesine gelen müşteriler Selen ustayı gördüklerinde şaşırıyorlar. Okulunun ardından babasının yanında çalışan genç kız sanayide oldukça tanınıyor. Müşterilerle aralarındaki iletişimi aktaran Tıraşoğlu "İlk başta ailem de çok sıcak yaklaşmıyordu ama elim takım tutunca ve müşterilerin tepkilerini görünce onlar da destek oldu. Gelen müşteriler önce şaşırıyor. ‘Bunu yapabilir misin, o tekerleği kaldırabilir misin' gibi sorular soruyorlar. Sonra işimi yaptığımı görünce tebrik ediyorlar. Kendi çocuklarından örnek verip ‘Keşke benim çocuklarım da böyle olsa' diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
KIZ ÇOCUKLARINI MESLEĞE KAZANDIRACAK
Selen Tıraşoğlu, sanayi sitesinde çalışan bir kadın olarak hemcinslerinin bu mesleğe başlamasını çok istediğini belirtti. "Kız çocukları bu mesleğe girdikçe insanların önyargıları da kırılıyor. Bu önyargıyı kıran ilk kişilerden biri olmak beni çok mutlu ediyor. İleride kendi tamirhanemi açmayı çok istiyorum. Genel olarak da kız çocuklarını bu işe kazandırmak istiyorum." sözleriyle hedeflerini açıkladı.
KALFASIYLA BERABER ÇALIŞIYOR
Sadece babasına yardımcı konumunda olmayan Selen araç bakımına ve tamirine dair birçok işi başarabiliyor. Tıraşoğlu, "Şu anda gelen araçların bakımını ve ön düzenini rahatlıkla yapabiliyorum. Yanımda kalfam olduğunda şanzımanı indirip söküp takabiliyorum. Hedefim motoru tamamen tek başıma toplayabilmek. Motor üzerinde çalışmak en zevk aldığım işlerden biri. Çünkü en zor iş o ve motorun parçalarını söküp takarken arızanın sebebini daha kolay anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.