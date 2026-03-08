17 yaşında sanayinin biriciği oldu. Selen usta sanayide kadınlar devrimini başlattı

Antalya'da 45 yıldır oto tamirciliği yapan babası İbrahim Tıraşoğlu'nun yanında büyüyen 17 yaşındaki Selen Tıraşoğlu, çocukluğundan beri baba mesleğine ilgi duyuyordu. Lise döneminde otomobillere ilgisini fark ederek Endüstri Meslek Lisesi'ni tercih etti. Okul çıkışlarında babasının tamirhanesine gelerek çalışmaya başlayan genç kız, kısa sürede araç tamir setlerine hakimiyet kazandı.

Sanayi sitesine gelen müşteriler Selen ustayı gördüklerinde şaşırıyorlar. Okulunun ardından babasının yanında çalışan genç kız sanayide oldukça tanınıyor. Müşterilerle aralarındaki iletişimi aktaran Tıraşoğlu "İlk başta ailem de çok sıcak yaklaşmıyordu ama elim takım tutunca ve müşterilerin tepkilerini görünce onlar da destek oldu. Gelen müşteriler önce şaşırıyor. ‘Bunu yapabilir misin, o tekerleği kaldırabilir misin' gibi sorular soruyorlar. Sonra işimi yaptığımı görünce tebrik ediyorlar. Kendi çocuklarından örnek verip ‘Keşke benim çocuklarım da böyle olsa' diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.