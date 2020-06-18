18 Haziran'da merkür retrosu (Haftalık burç yorumları 15-21 Haziran 2020)

ntv.com.tr 18.06.2020 - 12:02
20 Haziran’da Güneş, İkizler burcundan çıkarak Yengeç burcuna adım atar atmaz güçlü bir Yeni Ay ile birlikte tutulma alanına girecek. Her Yeni Ay, hayatımızda köklü ve güçlü başlangıçların olduğu dönemlerdir. Yeni Ay doğarken Aslan burcu şans noktası ile beraber yükselecek. Demek ki parlayan Güneş ile birlikte eril ve dişil enerjinin ikilemi arasında kalabiliriz. Yengeç’in anaç tavırlarını ego ve hedeflerimizi temsil eden, Aslan’ın gücüyle ortaya koymak isteyebiliriz. Ama bireysel değerlerimize sahip çıkarken karşımıza çıkan kural ve kısıtlamalar canımızı sıkabilir. Bu eski düzenle yeni kural ve fikirlerin benimsenmesi arasında gel gitler yaşanacağı anlamı taşıyacaktır. Aslanın etkili olduğu Güneş tutulmaları, liderlerin kararlarının hayatımızdaki önemini anlatır. Demek eril figürlerin otoriter tavırlarından destek almalı, onların tecrübelerinden faydalanma çabasına girmeliyiz. Aile içi ilişkilerde egosal karşı çıkışlardan kaçınmalı, tartışmalara imkan tanıyan ortamlar yaratmamalıyız. Bu dönemdeki başlangıçlar, 5 Temmuz’da Oğlak burcunda meydan gelecek olan Dolunay ile gelişimini tamamlayacak. Herkese mutlu ve huzurlu bir tutulma haftası dilerim.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftaya Ay’ı konuk ederek başlıyorsunuz. Gerek kariyer, gerek ev hayatınızda dönüm noktası yaşayacağınız bir haftadasınız. Yaşamınızın temel yapı taşları üzerinde somut olayların meydana geleceği bir dönemdesiniz. Özellikle son 6 aydır süregelen ev, aile, yuva, evlilik ile ilgili konuların ve çözümlemek istediğiniz sorunların açılımına bu hafta şahit olacaksınız. Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür’ün Yengeç burcunda geri gitmesiyle, ilginizi ev ortamında olan konulara yönlendireceksiniz. Aynı alanda hafta sonu meydana gelecek olan Güneş tutulması, size yeni bir yaşam düzeni getirecek. Artık geçmişten gelen konuları tamamlamak durumundasınız. Ailenin büyükleriyle ilgili önemli konular gündeme gelebilir. Yeni bir evde yaşamak için pastoral alanları tercih edebilirsiniz. Duygusal tarafınız bu hafta ön plana çıkacaktır.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Haftanın ilk yarısında burcunuzda seyahat eden Ay, size Güneş tutulması öncesi adeta özgüven aşılayacak. İkili ilişkilerinizde sağduyuya dayalı birlikteliklere sıcak baksanız da bu dönemde hayatı paylaşmak için bir partner bulmak için şartları zorlamamanız gerekir. O nedenle hafta sonu meydana gelecek olan Yengeç burcundaki Güneş tutulması öncesi akışta kalmalı, duygusal ilişkilerden çok kardeş ve yakın akrabalarınızla olan ilişkilerinize alan açmalısınız. Sanki bu dönemde 18 aydır yoğun bir şekilde devam eden aile meselesine son noktayı koyduracak bir olay yaşayacaksınız. Taşınmak, kısa yolculuklar, kardeşle olan ilişkiden değişim gündeme gelebilir. Miras ya da ortak bir mal varlığının paylaşımı gündeme gelebilir. 18 Haziran’da Yengeç burcunda Merkür de geri gideceği için, araba alım satımı ya da yeni bir ofis açmak ya da kapamak için harekete geçmek doğru olmaz. Bu tarz konuları 13 Temmuz’dan sonra halletmelisiniz. Pazar günü kara yolculuklarından kaçınmalı hafta sonunu dinlenerek mümkünse su kenarında geçirmelisiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Bir aydır yoğun geçen hayatınızı, 20 Haziran’da Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle, sakin bir akışa bırakacaksınız. Perşembe günü yönetici gezegeniniz becerikli, eli çabuk ve hızlı hareket etmeyi seven Merkür, Yengeç burcunda geri hareketine başlayarak bu yolculuğunu 13 Temmuz’a kadar sürdürecek. Bu görünümün ardından Pazar günü meydana gelecek olan Yeni Ay konumunda Güneş’in tutulmasıyla özellikle aileyle ortak maddi kazanç ve paylaşımlarınızda yeni bir döneme adım atacaksınız. Ayrıca ortaklarla yürüttüğünüz işlerde sonlanmalar ve yeni başlangıçlara hazır olmalısınız. Hayatınızın bundan sonrasında umduğunuzdan daha radikal değişimlere açık bir sürece giriyorsunuz. Bu dönemde aynı zamanda evlenme, boşanma, çocuk sahibi olmaya karar vermek gibi hayatınızı temelden etkileyecek kararlar alabilirsiniz.. Yeni bir işe girme veya kendi işinizi kurmak gibi opsiyonlar da karşınıza çıkabilir.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Bu haftadan itibaren 1 ay boyunca tüm gözler üzerinize çevrilecek. Yaşadığınız olaylar karşısında çevrenizdekiler iki dudağınız arasından çıkan kelimelere dikkat kesilecek. Sanki tüm ailevi ilişkilerin kaderini etkileyecek son kararı siz almak zorunda kalacaksınız. 18 Haziran’da burcunuzda geri gitmeye başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür, özellikle ikili ilişkilerinizde 18 aydır kronikleşmiş konuları son bir kere tekrar masaya yatırmanıza neden olacak. Özellikle Aralık 2019 ve Ocak 2020 tarihlerinde yaşadıklarınızın bu hafta bir sonuca ulaşacak. Affedemediklerinizi affedecek, bitiremediklerinizi bitirecek, başlatamadıklarınızı başlatacak, umutlarınızı yepyeni heyecanlarla filizlendirmek isteyeceksiniz. Geleneksel değerlere sahip çıkarken öz değerlerinizle yeniden doğmak için önemli başlangıçlara adım atabilirsiniz. Karşınızdakiler tarafından değeriniz anlaşılacak. Bu fırsatı kaçırmadan değerlendirmek sizin için tutulmanın en önemli teması olacaktır.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Güneş tutulmasının gerçekleşeceği bu hafta kafanız oldukça karışık olabilir. Yeni değişen dünya düzenine ayak uydurmaya çalışırken, aile meseleleriyle uğraşmak zorunda kalıp, planladığınız işleri zamanında yetiştiremeyebilirsiniz. Diğer yandan ebeveynlerinizin sağlık konularıyla yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sindirim sisteminizdeki sıkıntılarınız stres kaynaklı olabilir. 18 Haziran’da Yengeç Burcu’nda geri gidecek olan iletişim ve eylem gezegeni Merkür’e hafta sonu meydana gelecek olan Güneş Tutulması Yeni Ay ışığında eşlik edecek. Üstelik tutulma haritasında sizin burcunuz yükseliyor. Bu etkiler altında Ocak ayındaki konularınıza yeniden geri dönüp hepsini artık teker teker çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceksiniz. Mehter takımı gibi çabalarınız iki ileri bir geri gitse de sabırlı olup, Temmuz ortasından sonra akışın hızlanmasına şahit olursunuz. Herkesin yardımına koşup, tüm sorunlara çözüm ararken kendi sağlığınızı korumaya da özen göstermelisiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Hafta ortasına kadar özellikle yurt dışı ilişkileri, yabancılarla iletişim, akademik konular, kurumsal yapılarla olan bağlantılarınızla ilgili önemli gelişmeler elde edebilirsiniz. 18 Haziran-13 Temmuz arasında Yengeç burcunda geri hareketine başlayacak olan yönetici gezegeniniz Merkür, sene başında gündeminizde olan konularla yeniden ilgilenmenize neden olacak. Gelecekle ilgili idealler, sosyal ilişkiler ve yeni yatırımlarınızla ilgili bazı aksiliklerin üstesinden gelmek için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bütün bunlar olurken yine Yengeç’te meydana gelecek olan Güneş tutulması sizi yepyeni ortamların içine sokabilir. Eski dostlarınızla buluşup yeni başlangıçlara karar verebilirsiniz. Ama harekete geçmek için Merkür’ün geri hareketini sonlandırmasını beklemelisiniz. 21 Haziran Pazar günü meydana gelecek Güneş Tutulmasıyla birlikte 18 aylık bir süreci kapatıp yeni kariyer planlarına yelken açıyorsunuz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Kariyer ve toplum önündeki duruşunuzu ve annenizle olan ilişkilerinizi temsil eden 10. Evinizde Pazar günü meydana gelecek olan Güneş Tutulması, 2018 Temmuz ayından beri sürdürdüğünüz zorlu maratonun son etabına girdiğinizi müjdeliyor. Tutulma haritasında yükselen Aslan, önemli erkek figürleriyle alacağınız kararların bundan sonraki yaşamınızı kökten etkileyeceğinin habercisi olabilir. Bazı Teraziler bu etkiyle evlilik, boşanma kararı alabilir ya da yeni bir yuvaya taşınmak isteyebilirler. Miras konularında bir karara varılabilir. Fakat 18 Haziran’da Yengeç burcunda geri gidecek olan iletişim gezegeni Merkür nedeniyle bu köklü değişimler, sandığınızdan daha uzun sürede ilerleme kaydedecektir. Moralinizi bozmadan sabırlı olmalı, 5 Temmuzdaki Ay tutulmasının ardından akışın hızlanacağını bilerek, içinizi rahatlatmalısınız.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Haftaya damgasını vuracak olan Yengeç burcundaki Güneş tutulması, uzun yolculuklar, yabancılarla ilişkiler, deniz ötesindeki gayrimenkullere yatırım yapma, hukuki konular için hayatınızda yeni bir sayfa açacak. Güneş Tutulmaları güçlü bir Yeni Ay’ın müjdecisidir. Demek başka şehir ya da ülkede yaşamak, yeni bir eğitime başlamak konularında radikal değişimlerle karşılaşıp, geleceğe yönelik başlangıçlara adım atmak isteyeceksiniz. Yaşam felsefenizde dönüşümler yaşamaya hazır olun. Tutulma haritasının yükselen burcuna yerleşen Aslan, kariyer hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde ön plana çıkacağınıza ve ünleneceğinize işaret ediyor. Ayrıca bu dönemde toplum tarafından tanınan bir kişiyle yeni bir ilişkiye de adım atabilirsiniz. Şirket yöneticilerinizin terfi ya da farklı iş teklifleri sizi mutlu etse de, aynı alanda 18 Haziran’da geri gitmeye başlayacak olan Merkür nedeniyle bazı aksilikler ve kararsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Sabırlı olursanız Temmuz ortasından sonra tüm olaylar hızlı bir gelişmeyle ilerlemeye başlar.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu hafta sizin için duygusal konular, aile meseleleri ön plana çıkıyor. Zira ortak paylaşımlarınızı yöneten Yengeç burcunda hem iletişim gezegeni Merkür’ün geri hareketi, hem de 0 derecede Güneş tutulması meydana geliyor. 18 aydır maddi konular alanında sürdürdüğünüz çabaların meyvelerini toplamaya hazır olun. Gerek ortaklıklar gerekse aile içi paylaşımlarla ilgili finansal konularda son kararı vermek durumundasınız. Bir iş projesini bitirip teslim ederken geri giden gezegenler nedeniyle tahsilatlarda gecikmeler karşınıza çıkabilir. İyi ihtimalde ise önceden size borcu olanlar borçlarını ödeyebilirler. Kredi, faiz, vergi ödemelerinizde taksitlendirmeden faydalanıp, yeni iş projelerine atılmak ya da yeni bir ev satın almak isteyebilirsiniz. Ortaklık tekliflerini hemen kabul etmemeli, karşınızdakilerin gerçek niyetini iyi anlamalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: 18 aydır (13 Temmuz 2018’den beri) hayatınızın değişmesine neden olan konular, en nihayet bir finale ulaşıyor. Özellikle 26 Aralık 2019 sonrası ikili ilişkilerinizdeki gelişmeler, bu hafta size son kararınızı aldırtacak bir ilerleme kaydeder. Hafta ortasında Yengeç burcunda geri gidecek Merkür, partnerinizin içinde sakladığı duygusal düşünceleri dile getirmesine neden olur. Tüm alınganlıklar ve küslüklerin sebebini bu hafta öğrenirsiniz. Zira karşınızdakilerin içlerine attığı tüm his ve düşünceler 21 Haziran’daki Güneş tutulmasını tetikleyecek Yeni Ay ile birlikte gün yüzüne çıkar. Bu dönemde ilişkilere son vermek ya da yeni bir ilişkiye başlamak için adım atmamalısınız. Yeni başlangıçlar için, tutulma etkisinin geçmesini beklemek ve Merkür’ün tekrar düz hareketine dönmesini takip etmek yararlı olur. Ayrıca bu dönemde yeni iş ve ortaklık teklifleriyle de karşılaşabilirsiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Haftaya Yengeç burcundaki güçlü gökyüzü etkileriyle “Merhaba” diyorsunuz. Bu da kardeş ve yakın akraba ilişkilerinizi mercek altına alacağınızı göstermekte. Geçmişten gelen aile meselelerine çözüm bulmak için herkese parlak fikirler verebilir, zorlukların üstesinden gelmek için öncelikle aile fertleri arasındaki küslükleri ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya çabalarsınız. Şayet hayatınızda hukuki bir durum varsa, bu süreçte yavaş yavaş sonuçlanmaya doğru ilerler. Bu hafta kara yolculuklarına çıkarken dikkatli olmakta yarar var. Zira aracınızda beklenmedik bir arıza ya da trafikte bir sorun yaşamanız söz konusu olabilir. Perşembe günü geri gitmeye başlayacak olan Yengeç burcundaki Merkür, Pazar günü gerçekleşecek Güneş tutulmasının da etkisiyle sizi çocukluk anılarınıza geri götürecektir. Bazılarınız çocukluğunuzun geçtiği mahalleden bir eve yatırım yapmak ya da bu evi satmak isteyebilirler. Eskiden kalan dostlarınızla yeniden iletişime geçmek duygusal olarak sizi rahatlatacaktır. Hayatınızı konu eden bir roman yazmaya ne dersiniz?
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Kafanızı oldukça karıştıran ve enerjinizi düşüren bir haftayı geride bırakarak, Yengeç burcundaki Güneş Tutulmasının çarpıcı etkisiyle eski defterleri kapatıp, yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Artık gelecekteki mucizelere odaklanmak, en büyük hedefiniz olmalı. Üzerinizdeki bıkkınlığı ve aksiyona geçmek için isteksizliği bir kenara bırakıp, yeni ilişkilere, hobilere, farklı gruplarla tanışmaya hazır olmalısınız. Eski sevgiliniz 18 Haziran’da başlayacak olan Merkür geri hareketiyle tekrar kapınızı çalabilir ya da sonlandırmak istediğiniz bir ilişkiyle vedalaşmakla uğraşabilirsiniz. 21 Haziran Pazar günü meydana gelecek olan Güneş tutulması sayesinde cesaretinizi toplamayı başaracak ve kararlarınızı eyleme dökebileceksiniz. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyenler için uygun bir dönem olduğunu belirtmekte fayda var.