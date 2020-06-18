18 Haziran'da merkür retrosu (Haftalık burç yorumları 15-21 Haziran 2020)

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Haftanın ilk yarısında burcunuzda seyahat eden Ay, size Güneş tutulması öncesi adeta özgüven aşılayacak. İkili ilişkilerinizde sağduyuya dayalı birlikteliklere sıcak baksanız da bu dönemde hayatı paylaşmak için bir partner bulmak için şartları zorlamamanız gerekir. O nedenle hafta sonu meydana gelecek olan Yengeç burcundaki Güneş tutulması öncesi akışta kalmalı, duygusal ilişkilerden çok kardeş ve yakın akrabalarınızla olan ilişkilerinize alan açmalısınız. Sanki bu dönemde 18 aydır yoğun bir şekilde devam eden aile meselesine son noktayı koyduracak bir olay yaşayacaksınız. Taşınmak, kısa yolculuklar, kardeşle olan ilişkiden değişim gündeme gelebilir. Miras ya da ortak bir mal varlığının paylaşımı gündeme gelebilir. 18 Haziran’da Yengeç burcunda Merkür de geri gideceği için, araba alım satımı ya da yeni bir ofis açmak ya da kapamak için harekete geçmek doğru olmaz. Bu tarz konuları 13 Temmuz’dan sonra halletmelisiniz. Pazar günü kara yolculuklarından kaçınmalı hafta sonunu dinlenerek mümkünse su kenarında geçirmelisiniz.