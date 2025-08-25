1886'dan bugüne 3 bin kolonya şişesi biriktirdi
İzmir'de emekli elektrik mühendisi Ünal Çınar (69), 1886'dan bu yana üretilen 3 bine yakın kolonya şişesini koleksiyonunda buluşturdu.
Emekli elektrik mühendisi Ünal Çınar, 1886'dan günümüze kadar üretilen birçok çeşit kolonya ve şişesini elinde bulunduruyor. 10 yaşından itibaren kibrit kutusu, çakmak, kitap, rozet gibi koleksiyon gibi eşyaları biriktirmeye başlayan Çınar, 25 yıl önce ise bir arkadaşının kendisine ev hediyesi olarak getirdiği kolonyanın şişesi ile koleksiyonculuğa başladığını söyledi.