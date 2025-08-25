1886'dan bugüne 3 bin kolonya şişesi biriktirdi

İzmir'de emekli elektrik mühendisi Ünal Çınar (69), 1886'dan bu yana üretilen 3 bine yakın kolonya şişesini koleksiyonunda buluşturdu.

Emekli elektrik mühendisi Ünal Çınar, 1886'dan günümüze kadar üretilen birçok çeşit kolonya ve şişesini elinde bulunduruyor. 10 yaşından itibaren kibrit kutusu, çakmak, kitap, rozet gibi koleksiyon gibi eşyaları biriktirmeye başlayan Çınar, 25 yıl önce ise bir arkadaşının kendisine ev hediyesi olarak getirdiği kolonyanın şişesi ile koleksiyonculuğa başladığını söyledi. 

Ünal Çınar, şu anda elinde arabadan bebeğe kadar 3 bine yakın farklı kolonya şişesi ve 160 çeşit farklı kolonyanın bulunduğunu ifade etti.

Nadiren bulunan ve geçmişten günümüze kadar neredeyse tüm kolonyaların koleksiyonunda yer aldığını belirten Çınar, bunları şehir şehir gezerek antika pazarlarından bulup biriktirdiğini aktardı.

Ünal Çınar, en eskisi kolonyasının 1886'da yapılan lavanta kokulu kolonya olduğunu belirtti.

''MÜZE OLMASINI İSTİYORUM''

Lavanta, yasemin, şipir, buket, isot gibi birçok çeşit kolonyanın elinde bulunduğunu söyleyen Çınar, "İzmir'e has kolonya altın damla, Balıkesir'in beyaz zambak kolonyası, Balıkesir Sındırgı'nın çam kolonyası, Düzce'nin ise tütün kolonyası meşhurdur. Tüm bunlar da bu koleksiyonumda bulunuyor. At arabası, gemi, çocuk figürlerinin yanı sıra çeşitli taşıt araçları gibi objelerden kolonya şişelerim mevcut. Tüm bunları zaman içinde biriktirdim ancak asıl amacım müze kurmak" diye konuştu.

''DÜNYADA SADECE 3 TANE VAR''

1925'te Hasan Şevki Bey tarafından Hassan Milli Kolonya Fabrikası kurulduğunu hatırlatan Ünal Çınar, "Atatürk'e hediye olarak buradan kutulu kolonya gönderilmiş. Dünyada sadece 3 tane bu kolonya kutusundan var, biri de bende" dedi.

