1886'dan bugüne 3 bin kolonya şişesi biriktirdi

''MÜZE OLMASINI İSTİYORUM''

Lavanta, yasemin, şipir, buket, isot gibi birçok çeşit kolonyanın elinde bulunduğunu söyleyen Çınar, "İzmir'e has kolonya altın damla, Balıkesir'in beyaz zambak kolonyası, Balıkesir Sındırgı'nın çam kolonyası, Düzce'nin ise tütün kolonyası meşhurdur. Tüm bunlar da bu koleksiyonumda bulunuyor. At arabası, gemi, çocuk figürlerinin yanı sıra çeşitli taşıt araçları gibi objelerden kolonya şişelerim mevcut. Tüm bunları zaman içinde biriktirdim ancak asıl amacım müze kurmak" diye konuştu.