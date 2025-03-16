1996 yılında Amerika’dan Türkiye’ye döndü: Evsel atıklardan dönüştürüyor

"ANNEM DE HER ŞEYİ SAKLARDI

Annesinin de atıkları değerlendirdiğini belirten Füsun Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Benim annem de her şeyi saklardı. Mesela gelen bir hediyenin paketini ayrı, ipini ayrı sarar, biriktirirdi. Bize de ondan geçmiş demek ki. Bir de şunları doğaya atmak tabii çok vicdansızlık. Yok olması çok uzun sürüyor. 31 senedir atıkları değerlendiriyorum. Benim kız kardeşim daha detaylı geri dönüşüm değerlendirmesi yapıyor. Suyu mesela çok idareli kullanırız, ısıyı öyle. Mesela doğal gazı ben evde çok aşırı yakmam. Üstümü giyinirim, daha az yakarım. Böylece daha tasarruflu davranmış oluyorum. Suyu mesela elimi yıkarken, musluğu mutlaka kapatırım. O su hiç akmaz. Çünkü en çok o zaman su kaybı oluyor. Ona da çok dikkat ediyorum”