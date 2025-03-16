1996 yılında Amerika’dan Türkiye’ye döndü: Evsel atıklardan dönüştürüyor
Samsun’da yüksek heykeltıraş Füsun Yalçın, 31 yıldır evsel atıkları süs eşyalarına dönüştürüyor. Heykeltıraş Füsun Yalçın, “Atıklardan yılbaşı süsleri yapıyorum. Lambalar, çiçekler yaptım. Ben elimde olan her şeyi ayrıştırıyorum” dedi.
1996 yılında Amerika’dan Türkiye’ye dönen yüksek heykeltıraş Füsun Yalçın, orada gördüğü geri dönüşüm sisteminden etkilenerek, aynısını atölyesinde de uygulamaya başladı. Çöpleri ayrıştırmaya başlayan Yalçın, annesinden de geçen alışkanlıkla atıkları değerlendirmeye başladı. Füsun Yalçın, yumurta viyolünden yılbaşı süsü, pet şişeden dekoratif lamba yaparak birçok malzemeyi yeniden kullanıma kazandırıyor.