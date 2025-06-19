2 hafta boyunca yeşil çay içildiğinde vücuda ne olur?

KALP SAĞLIĞI

Düzenli yeşil çay içenler ayrıca daha iyi kalp sağlığı ve metabolik fonksiyon fark edebilir. Doktor, "Düzenli olarak yeşil çay içen kişilerde kalp sağlığı iyileşir, kan basıncı düşer, kolesterol iyileşir, hafıza iyileşir ve bunama riski azalır. Ayrıca daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir," dedi.



2022'de kalp hastalığı risk faktörleri kümesine sahip kişiler üzerinde yapılan bir çalışma, dört hafta boyunca yeşil çay özütü tüketmenin kan şekeri seviyelerini düşürebileceğini ve iltihabı azaltarak ve bağırsak geçirgenliğini azaltarak bağırsak sağlığını iyileştirebileceğini buldu. Yeşil çay ayrıca LDL kolesterol ve kan basıncının düşmesiyle de bağlantılıdır. Yeşil çaydaki L-theanine, uyuşukluk olmadan rahatlamayı teşvik eder ve ayrıca zihinsel berraklığı destekler.



Doktor, lezzeti artırmak için nane veya yasemin eklemeyi sevdiğini ekledi. "Kahveden daha az kafein içeriyor ve nane veya yaseminle karıştırmayı seviyorum" dedi.





