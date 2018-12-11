'2 kilo börek vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılar' (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
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2İşte Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyeda paylaştığı lezzetleri getirdi....
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3Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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4Tuba Büyüküstün
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5Cem Yılmaz
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6Serenay Sarıkaya
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7Ozan Güven
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8Müjde Uzman
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9Şahan Gökbakar
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10Gizem Karaca
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11Şeyma Subaşı
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12Eliz Sakuçoğlu
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13Lidya Özdemiroğlu
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14Hande Soral
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15Ferzan Özpetek
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16Ebru Şallı
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17Yıldıray Şahinler
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18Ferzan Özpetek
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19Hayal Köseoğlu
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20Hande Erçel
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21Hande Doğandemir
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22Gökçe Bahadır
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23Can Yılmaz
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24Gamze Topuz
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25Hande Soral
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26Ebru Şallı
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27Yıldıray Şahinler
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28Cem Yılmaz
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29Lidya Özdemiroğlu
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30Amine Gülşe
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31Yasmin Erbil
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32Birce Akalay
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33Gupse Özay
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34Elvin Levinler
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35Eda Taşpınar
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36Elçin Sangu
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37Ezgi Mola
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38Ata Demirel
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39Aslıhan Gürbüz
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41Şahan Gökbakar
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42Danla Bilci
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43Meryem Uzerli
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44Ceylan Çapa
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45Nurgül Yeşilçay
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46Serra Yılmaz
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47Demet Şener
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48Can Yılmaz
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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5025 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.