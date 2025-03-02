2 Mart'ta büyük bir döngü bitiyor: Tuzlu su ile duş alma ritüeli nedir?

2 MART TUZLU SU RİTÜELİ NEDİR?

Bu ritüel, deniz tuzunun temizleyici enerjisinden yararlanarak kişinin ruhunu ve yaşam alanını arındırmayı amaçlar.



Gereken Malzemeler:



1 bardak su (tercihen doğal kaynak suyu)

1 yemek kaşığı kaya tuzu veya deniz tuzu

Cam bir kase veya bardak

Mum (isteğe bağlı)



Ritüelin Uygulanışı:



Hazırlık: Sessiz ve sakin bir ortam oluşturun. Eğer mümkünse bir mum yakın ve rahatlatıcı bir atmosfer yaratın.



Niyeti Belirleme: Ellerinizi suyun üzerinde tutarak, negatif enerjilerden arınmak ve yeni başlangıçlar için dileklerinizi içtenlikle söyleyin.



Tuzun Eklenmesi: Bir bardak suya kaya tuzunu ekleyin ve iyice karıştırın. Tuzun tamamen erimesi için birkaç dakika bekleyebilirsiniz.



