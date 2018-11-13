2. sezonda Cem Davran katıldı (Kardeş Çocukları'nın oyuncu kadrosu)
ntv.com.tr
Star TV'nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları’nın oyuncu kadrosuna usta oyuncu Cem Davran dahil oldu. İşte Davran'ın canlandıracağı karakter ve dizinin tüm oyuncu kadrosu...
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Star’da yeni yayın döneminde salı akşamları ekrana gelecek, başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Berkay Hardal, Batuhan Ekşi ve Alara Turan’ın paylaştığı Kardeş Çocukları'nın kadrosuna yeni sezonda usta oyuncu Cem Davran dahil oldu.
17 Eylül Salı günü ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek olan Kardeş Çocukları’nda Cem Davran, Adnan Harmancı karakterine hayat verecek. Sezon final bölümünde Yıldırım Saner (Mehmet Aslantuğ) ve yeğeni İdil’in kurşun yağmuruna tutulmasının ardından İdil’in intikamını almak isteyen, öfkeli babası Adnan Harmancı’nın gelişi, Saner ailesinin etrafında kara bulutlar toplanmasına neden olacak. Varlıklı, güçlü bir iş adamı olan Harmancı’nın merak uyandıran hikayesi ve Yıldırım Saner’le olan gizemli geçmişi dizide çok konuşulacak.
İşte dizinin oyuncu kadrosu...
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2Ayça Bingöl
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Mehmet Aslantuğ
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4Nur Fettahoğlu
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5Furkan Andıç
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6Afra Saraçoğlu
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7Murat Daltaban
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8Alara Turan
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9Batuhan Ekşi
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10Nilay Erdönmez
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Gold Film’in yapımcısı olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaristliğini ise Sırma Yanık üstleniyor.
KONUSU
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.